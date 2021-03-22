20-річна дочка Михайла Єфремова вимагає звертатися до неї в чоловічому роді

Анна-Марія Єфремова вважає себе чоловіком

Дочка засудженого за смертельну ДТП Михайла Єфремова, ексадвокат якого пропонував йому купити свідків для суду, Анна-Марія більше не вважає себе дівчиною. Вона попросила звертатися до неї в чоловічому роді й тепер називає себе хлопцем Аем Тіллмарі.

Про своє рішення стати хлопцем Анна-Марія повідомила ще восени минулого року і перейменувала себе в соцмережах. Але тепер дочка Єфремова розлютилася, що на телебаченні журналісти зверталися до неї, як до дівчини.

Аем Тіллмарі Фото: instagram.com/aem_tillmari

Під час участі в телевізійному шоу Анна-Марія зажадала, щоб про неї говорили в чоловічому роді. Але про це постійно забували. У підсумку у своєму Twitter-акаунті дочка Єфремова зробила репост публікації про неповагу журналістів до трансперсон.

"Коротко про повагу журналістів до трансперсон:

- Дочка Михайла Єфремова Анна-Марія.

- Прошу не називати мене ім'ям "Анна-Марія" і звертатися до мене в чоловічому роді.

- ТАК ОТ, АННА-МАРІ...".

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