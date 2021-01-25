Син Михайла Єфремова вперше прокоментував ДТП з батьком: "Це біль для всіх"

Єфремов-молодший також зізнався, чи спілкується з батьком

Старший син засудженого на сім з половиною років позбавлення волі актора Михайла Єфремова актор Микита Єфремов розповів про аварію за участю батька і зізнався, чи спілкується з ним, поки той в колонії.

Микита Єфремов вперше прокоментував той факт, що з вини його батька загинула людина. Єфремов-молодший в інтерв'ю "Осторожно, Собчак" також розповів, чому не прибув на місце ДТП.

"Ця ситуація – це біль для всіх", – каже Микита в інтерв'ю.

Єфремов-молодший також поділився спогадами про той день, коли сталася смертельна ДТП.

Микита Єфремов Фото: instagram.com/efremovefremov

"Мені зателефонували. Я в той момент їхав від друзів. Спочатку не зрозумів, про що мова. Потім градом посипалися дзвінки, першим зателефонувало якесь видання. Потім почав шукати в інтернеті, побачив відео... Мені було дуже боляче, я відразу подзвонив своєму терапевту (психотерапевту. – Ред.), близьким друзям. До мене приїхав друг, побув зі мною. У цій ситуації мені надали допомогу, за що я дуже вдячний", – зізнався Єфремов.

Микита також пояснив, що намагався додзвонитися батькові, але його телефон був відключений. Єфремов-молодший не приїхав на місце ДТП, оскільки розумів, що "нічим не зможе допомогти, перебуваючи в стресі".

У своєму Instagram-акаунті, відповідаючи на запитання підписників, Микита зізнався, що переписується з батьком.

Скріншот: instagram.com/efremovefremov

Нагадаємо, з'явилося перше фото Михайла Єфремова за ґ ратами.

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