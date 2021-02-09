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Ексадвокат Єфремова пропонував йому купити свідків для суду. Кожного за 1,5 млн рублів

Сьогодні, 19:30

Сам адвокат цей факт заперечує

Колишній адвокат засудженого за смертельну ДТП актора Михайла Єфремова пропонував йому купити свідків для суду, повідомляє Mash.

Про "куплених" свідків повідомив сам Єфремов на допиті в поліції, сьогодні, 9 лютого.

Повідомляється, що лжесвідками у справі проходять троє осіб, які стверджували, що не бачили Єфремова на місці ДТП. Пашаєв тоді говорив, що ці люди знайшли його в соцмережах – після того, як він кинув клич про пошук свідків.

"Якби ми підкуповували свідків, то він, виходить, наш співучасник. Тому я сумніваюся, що він дав такі свідчення. Та й звідки йому знати, що їх могли підкупити – він же під домашнім арештом сидів", – відповів на звинувачення Пашаєв , кажучи про Єфремова.

Ельман Пашаєв і Михайло Єфремов
Ельман Пашаєв і Михайло Єфремов
Фото: Getty Images

Актор же стверджує, що Пашаєв взяв з нього по 1,5 мільйона рублів за кожного лжесвідка. Але на руки вони отримали тільки по 300 тисяч рублів.

Відмітимо, що раніше Єфремов скаржився на свого адвоката, заявивши, що Пашаєв "підставив його на вісім років".

Нагадаємо, 8 вересня минулого року відбулося судове засідання, на якому Пресненський суд Москви визнав Михайла Єфремова винним у смертельній ДТП, яка сталася 8 червня минулого року в Москві. Тоді Jeep Grand Cherokee Єфремова перетнув подвійну суцільну, виїхав на зустрічну смугу і влетів в фургон Сергія Захарова. Той пізніше помер в лікарні. Актора засудили до семи з половиною років позбавлення волі.

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