Затримано викрадачів собак Леді Гаги – їх було п'ятеро

Серед зловмисників також опинилася жінка, яка повернулася двох бульдогів співачки

В лютому двох французьких бульдогів Леді Гаги викрали, а помічникові зірки, який вигулював собак, вистрілили в груди. У США заарештували підозрюваних у крадіжці тварин – 19-річного Джейліна Вайта, 18-річного Джеймса Джексона і 27-річного Лафайєта Вейлі.

Поліція вважає, що саме вони брали участь в нападі на Фішера і крадіжці собак, передає The Los Angeles Times. Заарештовані також 40-річний Гарольд Вайт, батько Джейліна Вайта, і 50-річна Дженніфер Макбрайд. Їх поліція звинуватила в співучасті в замаху на вбивство.

Леді Гага Фото: instagram.com/ladygaga/

До слова, саме Макбрайд та сама жінка, яка повернула викрадених собак. Сталося це після того, як Леді Гага оголосила про винагороду за допомогу в пошуку тварин.

Слідчі вважають, що підозрюваних штовхнула на крадіжку висока вартість французьких бульдогів Гаги.

"Це був нахабний вуличний злочин, в результаті якого була серйозно поранена людина",- цитує видання окружного прокурора округу Лос-Анджелес Джорджа Гасконі.

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