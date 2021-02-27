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Леді Газі повернули викрадені собак. З ними все добре

Сьогодні, 13:05

Французьких бульдогів зірки привела в поліцію якась жінка

Днями ми писали, що у Леді Гаги викрали двох собак – французьких бульдогів, а помічника, який їх вигулював, підстрелили. Через кілька днів вихованців знаменитої артистки повернули – в поліцію бульдогів привела жінка.

У поліцейську дільницю Лос-Анджелеса прийшла жінка, чиє ім'я не розголошується. Вона принесла собак, за повернення яких Леді Гага обіцяла винагороду в розмірі 500 тисяч доларів, повідомляє Associated Press.

Бульдоги Леді Гаги
Фото: instagram.com/ladygaga

"Особистість жінки і точне місце, де були знайдені собаки, залишаться конфіденційними через активне кримінальне розслідування і в цілях її безпеки", – йдеться в заяві поліції.

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Імовірно, жінка знайшла тварин на вулиці далеко від місця викрадення. У поліції зазначили, що пошуки грабіжників тривають.

Раніше Леді Гага розповіла про проблеми із психікою через славу. Співачка зізналася, що думала про самогубство кожен день.

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