Важко поранений помічник Леді Гаги, який вигулював її собак. Вихованців викрали і вимагають викуп

За домашніх улюбленців Леді Гаги вимагають 500 тисяч доларів

У знаменитої американської співачки Леді Гаги, яка повторила образ Алли Пугачової, викрали двох собак – французьких бульдогів, а помічника, який їх вигулював, підстрелили – чоловік перебуває у важкому стані з кількома кульовими пораненнями. Про це повідомляє видання TMZ з посиланням на особисті джерела в правоохоронних органах.

Інцидент стався в середу ввечері, 24 лютого. Озброєні бандити напали на чоловіка, який вийшов на прогулянку з собаками в Голлівуді. Тепер за вихованців вимагають викуп у розмірі 500 тисяч доларів.

Леді Гага з собаками Фото: Getty Images

Повідомляється, що асистент Гаги вигулював трьох собак, двох з яких викрали. Зараз артистка перебуває в Римі на зйомках і, як кажуть інсайдери, готова виплатити викуп. Чоловік, який вигулював вихованців, перебуває в лікарні у важкому стані, але лікарі дають надію на його одужання.

Нагадаємо, Леді Гага виступила на інавгурації Джо Байдена.

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