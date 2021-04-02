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Леді Гага стане новим обличчям Dom Pérignon: що відомо про колаборація

Сьогодні, 20:07

Шанувальники зможуть дізнатися більше 6 квітня

Стало відомо, що Леді Гага буде представляти одну з лімітованих колекцій Dom Pérignon в 2021 році. Про це повідомляє The Drinks Business на своїй сторінці в Instagram.

Леді Гага і пляшка Dom Pérignon 2006 року
Леді Гага і пляшка Dom Pérignon 2006 року
Фото: Instagram: thedrinksbusiness

Американська зірка виступить в рекламній кампанії Dom Pérignon 6 квітні, де і шанувальники дізнаються більше про співпрацю. Також під ім'ям Леді Гаги будуть випускати лімітовану серію шампанського від бренду.

На фото опублікованому в джерелі Леді Гага тримає в руках ігристе розе від Dom Pérignon 2006 року, яке гармонійно доповнює її образ.

Dom Pérignon також сприятиме фінансово благодійному фонду зірки Born This Way.

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Джерело: Instagram: thedrinksbusiness
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