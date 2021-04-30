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Задержаны похитители собак Леди Гаги — их было пятеро

Сегодня, 10:45

Среди злоумышленников также оказалась женщина, вернувшая двух бульдогов певицы

В феврале двух французских бульдогов Леди Гаги похитили, а помощнику звезды, который выгуливал собак, выстрелили в грудь. В США арестовали подозреваемых в краже животных — 19-летнего Джейлина Уайта, 18-летнего Джеймса Джексона и 27-летнего Лафайета Уэйли.

Полиция считает, что именно они участвовали в нападении на Фишера и краже собак, передает The Los Angeles Times. Арестованы также 40-летний Гарольд Уайт, отец Джейлина Уайта, и 50-летняя Дженнифер Макбрайд. Их полиция обвинила в соучастии в покушении на убийство.

Леди Гага
Леди Гага
Фото: instagram.com/ladygaga/

К слову, именно Макбрайд та самая женщина, которая вернула похищенных собак. Произошло это после того, как Леди Гага объявила о вознаграждении за помощь в поиске животных.

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Следователи полагают, что подозреваемых толкнула на кражу высокая стоимость французских бульдогов Гаги.

"Это было наглое уличное преступление, в результате которого был серьезно ранен человек", — цитирует издание окружного прокурора округа Лос-Анджелес Джорджа Гаскона.

Ранее сообщалось, что Леди Гага станет новым лицом Dom Pérignon: что известно о коллаборации.

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