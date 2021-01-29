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"Я не бачу конкурентів": Сивохо пояснив, чому за 25 років шлюбу ніколи не ревнував дружину

Сьогодні, 20:00

Шоумен зізнався, що у них із дружиною не було кризи в стосунках

Сергій Сивохо, на якого раніше напали у Києві, вже 25 років в шлюбі. За цей час у нього із дружиною Тетяною не було кризи в стосунках, а сьогодні шоумен і громадський діяч готовий до другої дитині. Але чи хоче цього його дружина? Дізнайтеся далі в матеріалі.

Службовий роман Сергія і Тетяни за 5 років переріс у шлюб, а ще через 5 років у них народився син Сава. Зрештою Тетяна кинула роботу і стала займатися дитиною та домашнім господарством.

Сергій Сивохо із дружиною Тетяною
Сергій Сивохо із дружиною Тетяною
Фото: instagram.com/ciboxo

В інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" сина Сивохо назвав своїм найголовнішим і найважливішим проєктом. На запитання, чи не замислювався він про другу дитину, Сергій відповів наступне: "Може бути".

А в тому, чи підтримає його дружина в даному питанні, Сивохо сумнівається. "Я не впевнений, що вона мене підтримує... Ну нічого", – сказав він.

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Він також зізнався, що не ревнує дружину до інших чоловіків: "Тому що я теж дуже яскравий й дуже красивий. Я не бачу собі конкурентів".

Крім того, у Сергія і Тетяни за 25 років стосунків не було кризи, хоча, як і всі пари, вони можуть поскандалити.

"Ось це дивно, але ніколи такого не було... Якщо до биття тарілок, так, але на наступний день цього немає нічого", – розповів Сивохо, і додав, що посваритися із коханою може через звичайні побутові ситуації.

Дивіться повне інтерв'ю Сергія Сивохо "Зірковому шляху":

Нагадаємо, що раніше Сергій Сивохо розповів про серйозну хворобу та схуднення.

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Джерело: instagram.com/ciboxo
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