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90-річний актор Іван Краско став батьком і знову одружується з молодою обраницею

Сьогодні, 16:18

Актор вшосте став батьком

Зірка серіалів "Вулиці розбитих ліхтарів" (2 і 6 сезони) і "Убойная сила" Іван Краско зізнався, що став батьком. Актор здивував несподіваним визнанням після того, як 4 грудня у нього народилася донька Дарина. Адже всього лише на початку осені Івану Краско виповнилося вже 90 років.

Матір'ю шостої дитини актора стала Юлія Кічемасова, з якої він був у стосунках ще під час свого попереднього шлюбу з юною Наталею Шевель у 2018 році. Про це пише Starhit.

Іван Краско
Іван Краско
Фото: kino-teatr.ru

Нова обраниця Краско використовувала процедуру екстракорпорального запліднення для пологів. Юлія поділилася, що використовувала біологічний матеріал Івана Краско, який він заморозив раніше. Тепер Іван і Юлія мають намір зареєструвати шлюб.

Іван Краско був одружений вже чотири рази. Найдовший шлюб актора був з Кірою Петровою – вони прожили понад 40 років разом і виростили двох дітей. У сумі в Івана Краско від шлюбів шестеро дітей.

Раніше повідомлялося, що Мінкульт України вніс до чорного списку двох російських співачок.

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