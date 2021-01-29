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"Я не вижу конкурентов": Сивохо объяснил, почему за 25 лет брака никогда не ревновал жену

Сегодня, 20:00

Шоумен признался, что у них с супругой не было кризиса в отношениях

Сергей Сивохо, на которого ранее напали в Киеве, уже 25 лет в браке. За это время у него с супругой Татьяной не было кризиса, а сегодня шоумен и общественный деятель готов ко второму ребенку. Но хочет ли этого его жена? Узнайте далее в материале.

Служебный роман Сергея и Татьяны за 5 лет перерос в брак, а еще через 5 лет у них родился сын Савва. В конце концов Татьяна бросила работу и стала заниматься ребенком и домашним хозяйством.

Сергей Сивохо с супругой Татьяной
Сергей Сивохо с супругой Татьяной
Фото: instagram.com/ciboxo

В интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" сына Сивохо назвал своим самым главным и важным проектом. На вопрос, не задумывался ли он о втором ребенке, Сергей ответил следующее: "Может быть".

А в том, поддержит ли его супруга в данном вопросе, Сивохо сомневается. "Я не уверен, что она меня поддерживает... Ну ничего", – сказал он.

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Он также признался, что не ревнует жену к другим мужчинам: "Потому я тоже очень яркий й очень красивий. Я не вижу себе конкурентов".

Кроме того, у Сергея и Татьяны за 25 лет отношений не было кризиса, хотя, как и все пары, они могут поскандалить.

"Вот это удивительно, но никогда такого не было... Если до битья тарелок, да, но на следующий день этого нету ничего", – рассказал Сивохо, и добавил, что поругаться с любимой может из-за обычных бытовых ситуаций.

Смотрите полное интервью Сергея Сивохо "Зірковому шляху":

Напомним, что ранее Сергей Сивохо рассказал о серьезной болезни и похудении.

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Источник: instagram.com/ciboxo
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