Продюсер Вадим Лисиця зізнався, що Alyosha наполягала на його розлученні з дружиною

Лисиця був першим продюсером і коханим Alyosha

У програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" Вадим Лисиця, який розповів про розрив з Alyosha, приголомшив визнанням про те, що сталося між ним і співачкою.

Коли в 2000-х майбутній продюсер познайомився з Оленою Кучер, тепер відомою як співачка Alyosha, то вирішив, що зробить з неї зірку.

"Вона була смішною: міні-спідниця, панчохи, великі каблуки, косички. Я подумав: "Хто це прийшов?" Але на першій же зустрічі Олена вразила мене міццю свого вокалу"- поділився Вадим Лисиця.

Alyosha та Вадим Лисиця Фото: instagram.com/alyoshasinger, instagram.com/vadimlisa

Вони стали працювати, потім Вадим Лисиця замовив слово за співачку. В результаті майбутня зірка поїхала до столиці, а він – слідом за Оленою. При цьому вдома залишилися дружина і двоє дітей. Вадим Лисиця зізнався, що дружина не ревнувала його до суперниці. Команда "Зіркового шляху" вирішила поставити гостре питання: "Чи натякала Олена на розлучення?"

"Натякала, – підтвердив Вадим Лисиця, – вона хотіла заміж. Але в моїй системі координат все одно це якось не складалося. Ми дуже різні".

Alyosha Фото: instagram.com/alyoshasinger

Пізніше Вадим Лисиця все-таки розійшовся з дружиною і став жити з Оленою. Однак після участі в "Євробаченні-2010" продюсер і співачка зрозуміли, що у них немає майбутнього як у пари. Хоча вони продовжували разом працювати. А незабаром на очах у Вадима Лисиці почався роман Олени з її майбутнім чоловіком Тарасом Тополею.

"У нас була розмова з Тарасом за два місяці до того, як вони офіційно оголосили, що у них стосунки. Я запитав у нього: "Ти зустрічаєшся з Альоною?" Він відповів: "Ні, ти що! Вона не в моєму смаку". А потім, коли я побачив їх разом, у нас стався конфлікт. Питаю у нього: "Ти чому говориш одне, а робиш інше?!" Після цього вони запросили мене на зустріч і повідомили, що у них стосунки", – розповів Вадим.

Незважаючи на це Вадим і Alyosha продовжували співпрацювати. При цьому продюсер розумів, що в нових стосунких Олени не все гладко.

Alyosha Фото: прес-служба

"Я відчував, що якась кішка пробігла між ними. Олена скаржилася мені на Тараса, – пояснив герой "Зіркового шляху". – І я їй казав: "Слухай, це твій чоловік. Вирішуй сама цю ситуацію ". Я намагався менше впливати на їхні стосунки".

Вадим Лисиця зосередився виключно на роботі, не втручався в те, що відбувалося між Оленою і Тарасом. Однак в 2018 році творчий тандем продюсера і співачки розпався.

"Я думаю, що Тарас ревнував мене до Олени, – сказав Вадим Лисиця в інтерв'ю для каналу" Україна", – тому що я її колишній і продовжував з нею працювати".

Дивіться повне інтерв'ю з Вадимом Лисицею для телеканалу "Україна":

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