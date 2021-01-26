Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Продюсер Вадим Лисиця зізнався, що Alyosha наполягала на його розлученні з дружиною

Сьогодні, 16:42

Лисиця був першим продюсером і коханим Alyosha

У програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" Вадим Лисиця, який розповів про розрив з Alyosha, приголомшив визнанням про те, що сталося між ним і співачкою.

Коли в 2000-х майбутній продюсер познайомився з Оленою Кучер, тепер відомою як співачка Alyosha, то вирішив, що зробить з неї зірку.

"Вона була смішною: міні-спідниця, панчохи, великі каблуки, косички. Я подумав: "Хто це прийшов?" Але на першій же зустрічі Олена вразила мене міццю свого вокалу"- поділився Вадим Лисиця.

Alyosha та Вадим Лисиця
Alyosha та Вадим Лисиця
Фото: instagram.com/alyoshasinger, instagram.com/vadimlisa

Вони стали працювати, потім Вадим Лисиця замовив слово за співачку. В результаті майбутня зірка поїхала до столиці, а він – слідом за Оленою. При цьому вдома залишилися дружина і двоє дітей. Вадим Лисиця зізнався, що дружина не ревнувала його до суперниці. Команда "Зіркового шляху" вирішила поставити гостре питання: "Чи натякала Олена на розлучення?"

"Натякала, – підтвердив Вадим Лисиця, – вона хотіла заміж. Але в моїй системі координат все одно це якось не складалося. Ми дуже різні".

Alyosha
Alyosha
Фото: instagram.com/alyoshasinger

Пізніше Вадим Лисиця все-таки розійшовся з дружиною і став жити з Оленою. Однак після участі в "Євробаченні-2010" продюсер і співачка зрозуміли, що у них немає майбутнього як у пари. Хоча вони продовжували разом працювати. А незабаром на очах у Вадима Лисиці почався роман Олени з її майбутнім чоловіком Тарасом Тополею.

"У нас була розмова з Тарасом за два місяці до того, як вони офіційно оголосили, що у них стосунки. Я запитав у нього: "Ти зустрічаєшся з Альоною?" Він відповів: "Ні, ти що! Вона не в моєму смаку". А потім, коли я побачив їх разом, у нас стався конфлікт. Питаю у нього: "Ти чому говориш одне, а робиш інше?!" Після цього вони запросили мене на зустріч і повідомили, що у них стосунки", – розповів Вадим.

Незважаючи на це Вадим і Alyosha продовжували співпрацювати. При цьому продюсер розумів, що в нових стосунких Олени не все гладко.

Alyosha
Alyosha
Фото: прес-служба

"Я відчував, що якась кішка пробігла між ними. Олена скаржилася мені на Тараса, – пояснив герой "Зіркового шляху". – І я їй казав: "Слухай, це твій чоловік. Вирішуй сама цю ситуацію ". Я намагався менше впливати на їхні стосунки".

Вадим Лисиця зосередився виключно на роботі, не втручався в те, що відбувалося між Оленою і Тарасом. Однак в 2018 році творчий тандем продюсера і співачки розпався.

"Я думаю, що Тарас ревнував мене до Олени, – сказав Вадим Лисиця в інтерв'ю для каналу" Україна", – тому що я її колишній і продовжував з нею працювати".

Дивіться повне інтерв'ю з Вадимом Лисицею для телеканалу "Україна":

Раніше Вадим Лисиця розповів про скандальне розірвання контракту з Олегом Кензовим.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Він 30 років мене використовував": Любов Успенська почала розлучення з чоловіком Одна з сестер Кардаш'ян закрутила роман із відомим музикантом Бен Аффлек і Ана де Армас розійшлися після року стосунків - ЗМІ
Alyosha романи зірок
Реклама

Новини партнерів

Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Максакова тайно покинула Украину и вернулась в Россию
Максакова тайно покинула Украину и вернулась в Россию
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту

Популярні статті

Сьогодні, 11:48Смачно

Як приготувати лазанью з м'ясним фаршем і соусом бешамель: покроковий рецепт

Сьогодні, 05:11Психо

Гороскоп на сьогодні 26 січня: Овнам потрібно використовувати свій досвід, а Тельцям – сповільнитися

Вчора, 15:16Смачно

"Лікарська" ковбаса своїми руками: як приготувати і скільки це коштує

Вчора, 14:32Зірково

Йому б виповнилося 83. Яким був Володимир Висоцький

Вчора, 14:10Смачно

Як смачно заквасити капусту: ТОП-5 способів

Вчора, 13:32Зірково

Історія кохання Володимира Зеленського з дружиною Оленою

Вчора, 12:36Смачно

Що приготувати на вечерю без м'яса: ТОП-7 рецептів

Вчора, 12:14Events

Привітання з Днем Тетяни: яскраві листівки і красиві побажання

Вчора, 10:42Events

Привітання з Днем Тетяни: найкращі вірші, проза і картинки

Вчора, 09:55Фаново

День студента: історія свята, коли відзначають в Україні

Вчора, 08:40Фаново

Привітання з Днем студента: вірші, проза, прикольні картинки

Вчора, 08:13Фаново

Тетянин день-2021: дата, історія, традиції і прикмети свята

Вчора, 06:00Events

Іменини Тетяни: привітання з днем ангела, листівки, картинки і вірші

Вчора, 05:21Психо

Гороскоп на сьогодні 25 січня: Водолію потрібно позбутися внутрішнього скиглія, а у Риб з'явиться енергія

Вчора, 04:10Events

Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші

23 січняЗірково

"Маску" скинули, Буйвола впізнали – ім'я зірки (відео)

Новини партнерів

Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Джонни Депп проиграл суд против таблоида The Sun
Джонни Депп проиграл суд против таблоида The Sun
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
Пять зодиакальных пар, которые обречены на вечное счастье
Пять зодиакальных пар, которые обречены на вечное счастье
В РФ при загадочных обстоятельствах не стало известного артиста
В РФ при загадочных обстоятельствах не стало известного артиста
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти