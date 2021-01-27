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У Позитива з "Время и Стекло" роман з Мішель Андраде. А як же дружина?

Сьогодні, 16:56

Останнім часом в Мережі все частіше стали обговорювати розставання Олексія з дружиною

Днями у продюсера і реп-артиста Потапа і Позитива, ексучасника гурту "Время и Стекло", який розпався, вийшов свіжий випуск 2PoPodcast на YouTube. Після нього в Мережі активно почали обговорювати можливий роман Позитиву з героїнею подкасту, співачкою і підопічною Потапа Мішель Андраде.

Ми вирішили розібратися, чому всі думають, що Позитив з дружиною більше не разом і тепер він нібито закрутив новий роман.

Позитив розлучився з дружиною?

Про те, що Олексій Завгородній (справжнє ім'я Позитиву) розлучився з дружиною, почали говорити після його участі в "Танцях з зірками" восени минулого року. Артистові приписували роман з його партнеркою по танцях Юлією Сахневич.

Тим часом в Instagram дружини Позитиву Анни Андрійчук-Завгородньої перестали з'являтися спільні фото з чоловіком. Останнє спільне фото з Олексієм в профілі Анни опубліковано в серпні 2019 року. Але чутки про роман з Юлією Позитив спростував, а нібито розлучення з Анною коментувати відмовлявся.

Позитив та Юлія Сахневич
Позитив та Юлія Сахневич
Фото: instagram.com/positiff, instagram.com/juli_sakhnevych

Той факт, що Олексій нібито проговорився про розставання з дружиною, помітили глядачі 2PoPodcast, коли гостем програми став комік Марк Куцевалов. На момент запису подкасту в листопаді 2020 го Позитив хворів COVID-19 і не зміг бути в студії разом з Потапом, тому спілкувався по відеозв'язку.

Куцевалов поцікавився у Позитиву, чи знаходиться він сам удома. Артист став жартувати, мовляв, в квартирі він не один, а з Потапом і Марком.

"Де друга половинка?" – поцікавився Куцевалов. На що Позитив йому відповів, підігрівши чутки про розлучення: "Давно вже – все".

В інтерв'ю програмі "ЖВЛ" Олексій також натякнув, що вони з Анною більше не разом: "Складніше року в моєму житті, напевно, не було. З усіма подіями".

Олексій Завгородній (Позитив) з дружиною Анною
Олексій Завгородній (Позитив) з дружиною Анною
Фото: instagram.com/positiff

Проте 30 листопада, в день народження Анни, Позитив опублікував на своїй сторінці в Instagram її фото, залишивши його без підпису. Шанувальники артиста знову заговорили про розрив стосунків пари і здивувалися, чому артист публічно не привітав дружину.

Скріншот: instagram.com/positiff

Олексій і Анна, нагадаємо, познайомилися ще в 2006 році, а узаконили свої стосунки в 2013-му.

Що з Мішель?

Після того, як прихильники переглянули випуск 2PoPodcast з Мішель Андраде, де вона розповіла про нового бойфренда, вони вирішили, що у співачки зав'язалися стосунки з Позитивом – артист весь випуск робив дівчині компліменти і, як вважають багато користувачів Мережі, дивився на Андраде "закоханими очима".

"Я вже встиг подивитися подкаст цілком і ось вам спойлер: вони не мутять. Або мутять. Хрін зрозумій"," Між Мішель і Пазіком іскра, буря, безумство", "За поглядом Позитива все ясно, він так дивиться на Мішель"- пишуть у коментарях.

Скріншот: YouTube

Зазначимо, що Мішель і Позитив стали ведучими першого випуск нового сезону "Орла і решки", що, ймовірно, могло їх зблизити. Однак багато шанувальників також припускають, що артисти просто друзі, а їхній роман – всього лише вигадки.

Мішель Андраде та Позитив
Мішель Андраде та Позитив
Фото: instagram.com/positiff

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Позитив зізналися, чи була між ними симпатія.

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