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Сергій Сивохо розповів про серйозну хворобу і схуднення: "Втратив три літри крові"

Сьогодні, 16:32

Сивохо довелося схуднути на 50 кілограмів

Шоумен і ексрадник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновленню Донбасу Сергій Сивохо розповів про те, як йому довелося схуднути на 50 кілограмів через серйозну хворобу.

В інтерв'ю "Зірковому шляху" Сивохо зізнався, що з дитинства більш хронічним бронхітом з астматичним компонентом. А кілька років тому у нього знайшли виразку шлунка, прооперували, і після цього артистові довелося скинути вагу.

"Я просто став втрачати силу, і я не розумію, що відбувається. Я не можу встати. Виявилося, кров просто йшла. І коли мене забрала швидка, я на той час втратив три літри крові. Вже не можна було проводити смугову операцію, і мені все це через стравохід, вибачте за подробиці, заварювали", – розповів Сивохо.

Сергій Сивохо
Сергій Сивохо
Фото: facebook.com/sivokho

Лікарі наполягли на тому, щоб шоумен схуд, адже зайва вага погрожувала його життю.

"Сказали, що давайте або худнути, або все – до побачення", – поділився Сергій.

Всього артист і громадський діяч схуд на 50 кілограмів – до цього Сивохо важив 195 кілограмів.

Дивіться повне інтерв'ю Сергія Сивохо "Зірковому шляху":

Нагадаємо, візажистка Гоар Аветисян показала перші результати "операції зі схуднення". Ми також писали, що Леся Нікітюк продемонструвала, як їй "прибирають" зайві сантиметри на талії.

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