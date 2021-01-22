Вибрала Росію: подробиці скандалу навколо української TikTok-зірки і військового

Зірка TikTok викликала скандал через відео з провокаційним запитанням

Ось уже кілька днів в Мережі обговорюють скандал, в який потрапила українська відеоблогерка з мільйонною аудиторією Таїсія Онацька, відома в Instagram і TikTok під ніком di.rubens. Дівчину звинувачують в підтримці Росії, як країни-агресора. Блогера також внесли в базу "миротворця". З Таїсією перестали співпрацювати кілька брендів.

Розповідаємо всі подробиці скандалу за участю TikTok-зірки з Києва.

Di.Rubens і Анатолій Штефан Фото: instagram.com/di.rubens, facebook.com/ukrop.bc

З чого все почалося

Скандал почався 13 січня, коли на своїй сторінці в Facebook український військовий, офіцер Генерального штабу ЗСУ України Анатолій Штефан (позивний – "Штірліц") опублікував відео за участю Таїсії, де вона на питання свого друга, блогера Романа "Київського", "Росія чи Україна?" відповідає "Росія". Молоді люди знімали відео на Майдані Незалежності.

Скріншот: facebook.com/ukrop.bc

В описі до цього відео в TikTok було написано "Какая твоя любимая страна?"

"Особисто як громадянин України і військовий хочу дізнатися ім'я цієї дівчини і поставити їй повторно ці запипитання (виключно питання України та її сміху), а також допомогти з придбанням білету до місця її вибору", – написав Анатолій.

Скріншот: facebook.com/ukrop.bc

Після того, як Штефан дізнався, що дівчина на відео – українська блогерка, він написав наступне: "На неї підписано мільйони молоді. Ось тобі і патріотичне виховання. Слів немає".

Пост Анатолія викликав хвилю обурення і шквал критики на адресу Таїсії, після чого дівчина видалила свій аккаунт в Facebook, а відео з її участю пропало з TikTok.

Ця історія привернула увагу преси і громадськості, після чого дівчина вирішила відповісти Анатолію.

Відповідь di.rubens

У відповідь на звинувачення Таїсія записала і опублікувала відео в YouTube з поясненням ситуації. За словами дівчини, відео, яке було опубліковано на сторінці Анатолія – сфальсифіковано. Як каже блогерка, на сторінці Штефана був опублікований неповний варіант ролика.

Більш того, на відео дівчину нібито запитали не "Яка твоя улюблена країна", а "В яку країну ти б хотіла відправитися в подорож?" А підпис про "улюблену країну" була нібито адресована підписникам, які повинні були запропонувати свої варіанти в коментарях.

Скріншот: YouTube

Відео було знято у форматі "бліц-опитування", який зараз дуже популярний в соцмережах. Зазвичай в таких роликах інтерв'юер дає на вибір два пункти (наприклад, Gucci або Prada, чай або кава і т.д.), а людина, у якої беруть інтерв'ю, повинна швидко вибрати один з варіантів.

У відео за участю di.rubens вона також відповідала на запитання: "Росія або Казахстан?", "Казахстан або Вірменія?" і "Вірменія або Індонезія", де вибрала Казахстан, Вірменію і Індонезію відповідно.

У питанні "Росія чи Україна?" Таїсія вибрала Росію тільки тому, що, за її словами, вона і так живе в Україні і багато подорожувала по країні.

За словами дівчини, офіцер опублікував спотворений варіант ролика, щоб викликати агресію у людей. У своїх наступних роликах дівчина назвала Анатолія "офіцером, який претендує на звання головного цензора TikTok", а також звинуватила його в переслідуваннях і цькуванні по відношенню до неї в Мережі.

Таїсія також назвала Штефана "ганьбою української армії" і "людиною, що воює з мирним населенням, провокатором і шахраєм".

Зараз di.rubens у відповідь на дії Штефана, за її словами, готує матеріали для відкриття кримінальної справи і збирає документи для відкриття судового провадження. Дівчина також зазначила, що цю ситуацію розглядає Міністерство оборони України.

Відповідь Міноборони

На офіційній сторінці Міністерства оборони України після відео Таїсії з'явилося наступне повідомлення: "Міноборони з нетерпінням чекає анонсованої скарги громадянки на офіцера ЗС України Анатолія Штефана "Штірліца". Питання буде на особливому контролі. Контрольне питання буде особливим: Україна чи Росія? "

Скріншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Після цього повідомлення дівчина опублікувала в Instagram відео, де пояснила, що "такий вибір перед нею ніколи не стояв" і вона "пишається тим, що є українкою".

Відмова від співробітництва

Після цього скандалу відразу кілька брендів відмовилися співпрацювати з di.rubens. Серед них – мережа магазинів електроніки "Алло", а також компанії Nestle і Borjomi, які не поділяють позицію Таїсії в питанні з РФ.

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