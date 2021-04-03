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Слідом за дружиною: українського коміка терміново прооперували

Сьогодні, 16:25

Дядя Жора переніс операцію на серці

Український шоумен, продюсер і співак Дядя Жора, який в травні минулого року потрапив до лікарні з інсультом, переніс операцію на серці.

Про своє самопочуття артист розповів у відео, опублікованому в його Instagram-акаунті.

"У мене все добре". З таких слів розпочав своє звернення Дядя Жора. Підписникам він зізнався, що всю ніч після процедури не спав, але сьогодні вже може без проблем підійматися з ліжка і рухатися.

, (@Dyadya_jora)

"Всі запитують одне й те ж: "Що трапилося?". В принципі, нічого не сталося, все було планово, ліг на невелику операцію, ну як невелику, операцію на серці", – додав Вадим Мичковський.

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Нагадаємо, нещодавно дружину Дяди Жори Наталю Мичковську також прооперували. Напередодні локдауну в Києві їй видалили міому.

Щодо локдауну. YouTube вийшов новий випуск шоу "Дід Панч та молодь", де розповідають все, що потрібно знати про карантинні обмеження:

Раніше Дядя Жора зізнався, що під час карантину його забезпечує дружина.

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