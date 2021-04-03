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Вслед за супругой: украинского комика срочно прооперировали

Сегодня, 16:25

Дядя Жора перенес операцию на сердце

Украинский шоумен, продюсер и певец Дядя Жора, который в мае прошлого года попал в больницу с инсультом, перенес операцию на сердце.

О своем самочувствии артист рассказал в видео, опубликованном в его Instagram-аккаунте.

"У меня все хорошо". С таких слов начал свое обращение Дядя Жора. Подписчикам он признался, что всю ночь после процедуры не спал, но сегодня уже может без проблем подниматься с кровати и двигаться.

, (@dyadya_jora)

"Все задают один и тот же вопрос: "Что случилось?". В принципе, ничего не случилось, все было планово, лег на небольшую операцию, ну как небольшую, операцию на сердце", – добавил Вадим Мичковский.

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Напомним, что совсем недавно супругу Дяды Жоры Наталью Мичковскую также прооперировали. Накануне локдауна в Киеве ей удалили миому.

Ранее Дядя Жора признался, что во время карантина его обеспечивает жена.

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