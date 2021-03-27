"На**я я це зробила": Софія Стужук зважилася на пластику грудей (фото)

Блогерка зізналася, що операція була дуже болючою

Ексдружина померлого від COVID-19 блогера Дмитра Стужука Софія зважилася на серйозну операцію. Дівчині, яка раніше була абсолютно проти пластики, поставили імпланти і зробили якірну підтяжку. Фото "до" та "після" операції Софія Стужук показала в Instagram.

Раніше Софія зізналася, що відчувала дискомфорт через свої груди. Результатом операції вона задоволена, хоча сам процес був болючим, каже блогерка.

Скріншот: instagram.com/stories/sofia_stuzhuk

Стужук зізналася в Instastories, що перший час шкодувала, що пішла на цю процедуру, і що краще б погодилася ще народити, ніж терпіти біль.

Але колишні форми не подобалися Софії, хоча вона намагалася з ними змиритися і полюбити себе багато років. "Тепер мої груди буде реально груди, а не сісюші-вісюші, як я її постійно називала", – написала Стужук.

Скріншот: instagram.com/stories/sofia_stuzhuk

Скріншот: instagram.com/stories/sofia_stuzhuk

Хтось із підписників поцікавився у Софії, чи хотів її колишній чоловік Дмитро, щоб вона змінила форму грудей. Мати трьох дітей зізналася, що чоловік вважав її найсексуальнішою, але пропонував зробити операцію після того, як вона перестане годувати грудьми.

Скріншот: instagram.com/stories/sofia_stuzhuk

"Раніше я дійсно не хотіла робити груди... Зараз захотілося. Ось просто вирішила, що мені це потрібно... Кожен сам вирішує. Для мене було погано, стало допустиме. Стало можна", – додала Софія.

Тим часом в коментарях на її сторінці дійсно розпитують дівчину, чому вона зробила груди, якщо завжди була проти цього: "Сама собі суперечить. З цього я роблю висновок – ніколи не зарікайся про щось. Бо настане час і ти обов'язково це зробиш", "Кумедно, звичайно. Що так легко змінюються настільки радикальні погляди".

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