Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"На**я я це зробила": Софія Стужук зважилася на пластику грудей (фото)

Сьогодні, 16:56

Блогерка зізналася, що операція була дуже болючою

Ексдружина померлого від COVID-19 блогера Дмитра Стужука Софія зважилася на серйозну операцію. Дівчині, яка раніше була абсолютно проти пластики, поставили імпланти і зробили якірну підтяжку. Фото "до" та "після" операції Софія Стужук показала в Instagram.

Раніше Софія зізналася, що відчувала дискомфорт через свої груди. Результатом операції вона задоволена, хоча сам процес був болючим, каже блогерка.

Скріншот: instagram.com/stories/sofia_stuzhuk

Стужук зізналася в Instastories, що перший час шкодувала, що пішла на цю процедуру, і що краще б погодилася ще народити, ніж терпіти біль.

Але колишні форми не подобалися Софії, хоча вона намагалася з ними змиритися і полюбити себе багато років. "Тепер мої груди буде реально груди, а не сісюші-вісюші, як я її постійно називала", – написала Стужук.

Скріншот: instagram.com/stories/sofia_stuzhuk

Читайте також:
Софія Стужук розповіла, як їла свою плаценту і зберігала мертвий плід в холодильнику

Скріншот: instagram.com/stories/sofia_stuzhuk

Хтось із підписників поцікавився у Софії, чи хотів її колишній чоловік Дмитро, щоб вона змінила форму грудей. Мати трьох дітей зізналася, що чоловік вважав її найсексуальнішою, але пропонував зробити операцію після того, як вона перестане годувати грудьми.

Скріншот: instagram.com/stories/sofia_stuzhuk

"Раніше я дійсно не хотіла робити груди... Зараз захотілося. Ось просто вирішила, що мені це потрібно... Кожен сам вирішує. Для мене було погано, стало допустиме. Стало можна", – додала Софія.

Тим часом в коментарях на її сторінці дійсно розпитують дівчину, чому вона зробила груди, якщо завжди була проти цього: "Сама собі суперечить. З цього я роблю висновок – ніколи не зарікайся про щось. Бо настане час і ти обов'язково це зробиш", "Кумедно, звичайно. Що так легко змінюються настільки радикальні погляди".

Не забудьте, що вночі, 28 березня, ми переводитимемо час на годину вперед. Навіщо це потрібно робити і що про перехід на літній час думають українці, дивіться в новому випуску шоу "Дід Панч та молодь".

Раніше Софія Стужук розповіла, що погубило її чоловіка .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Хочу жерти бургери і торти": українка з найбільшими в світі вилицями шокувала новими операціями Популярна блогерка Анна Алхім розповіла, чому спала в труні Катерина Діденко, чоловік якої загинув на вечірці з сухим льодом, вийшла заміж: фото
операція блогер пластика груди Софія Стужук

Новини партнерів

Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Подружка защитника Динамо, от которой невозможно оторвать взгляд
Подружка защитника Динамо, от которой невозможно оторвать взгляд
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг

Популярні статті

Сьогодні, 13:48Фаново

Песах-2021: що в жодному разі не можна робити у свято

Сьогодні, 05:44Психо

Гороскоп на сьогодні 27 березня: Овен буде бодрячком, а на Тельців чекають знайомства і спілкування

Сьогодні, 05:05Events

27 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Вчора, 22:12Зірково

Учасницю "Холостяка" і переможницю конкурсу краси звинуватили в ескорті. Вона подала до суду

Вчора, 15:41Фаново

Що означає єврейська Пасха Песах: історія свята

Вчора, 13:02Зірково

Сергій Жигунов таємно одружився з копією Анастасії Заворотнюк

Вчора, 10:23Смачно

Песах-2021: як приготувати справжню мацу

Вчора, 05:39Психо

Гороскоп на сьогодні 26 березня для всіх знаків зодіаку: Близнюки – це ваш день

Вчора, 05:05Events

26 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

25 березняСмачно

Пісна випічка: рецепт булочок з корицею і родзинками

25 березняЗірково

"Хочу жерти бургери і торти": українка з найбільшими в світі вилицями шокувала новими операціями

25 березняСмачно

Рецепти на Песах: огляд традиційних єврейських страв з фото

25 березняЗірково

ТОП-10 найяскравіших фото Елтона Джона в молодості. Він сьогодні іменинник!

25 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 25 березня: Діви і Терези, запасіться терпінням

25 березняEvents

25 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

24 березняСмачно

Ви вмієте смажити по-справжньому смачну картоплю? 5 лайфхаків до застосування

Новини партнерів

«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Валерий Меладзе и Джанабаева в третий раз станут родителями
Валерий Меладзе и Джанабаева в третий раз станут родителями
Вера Брежнева "лишилась" своей фирменной родинки на лице
Вера Брежнева "лишилась" своей фирменной родинки на лице
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Перемены во внешности Валерия Леонтьева напугали сеть (фото)
Перемены во внешности Валерия Леонтьева напугали сеть (фото)

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти