Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Жінка позбулася сідниць гігантських розмірів: фото до і після

Сьогодні, 08:30

Вона видалила філери через проблеми зі здоров'ям

37-річна Кортні Барнс з США зменшила розмір своїх 150-сантиметрових сідниць і похизувалася результатом. Жінка вирішила позбутися філерів через проблеми зі здоров'ям. Фотографії вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Раніше Барнс збільшувала стегна нелегальними ін'єкціями силікону. За інформацією Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (National Health Service, NHS), ця процедура небезпечна, позаяк речовина потрапляє й в інші частини тіла, що може привести до смертельних побічних ефектів.

Фото: Instagram | Courtney Barnes

"Зробила близько десяти операцій з видалення силікону. Раніше я могла заробляти у соцмережах багато грошей завдяки своїй зовнішності, але тепер мені це нецікаво", – зізналася Барнс.

Читайте також:
31-річна американка померла через бажання стати другою Кім Кардашьян

Фото: Instagram | Courtney Barnes

Американка в Instagram-акаунті опублікувала кадр, на якому показала свої стегна до і після операції – вони зменшилися в обхваті зі 150 до 120 сантиметрів.

Фото: Instagram | Courtney Barnes

Підписники захоплюються зовнішнім виглядом американки. "Мені дуже подобається твоя природна зовнішність", "Клас! Чудовий результат!", "Ти виглядаєш дуже привабливою", "Я щаслива за тебе!", "Так набагато краще! Шикарна фігура!" – написали вони у коментарях.

Нагадаємо, дівчина заробила два мільйони завдяки знімкам своїх сідниць.

Раніше ми також писали про британку Стар Делгайдис, яка зробила операцію зі збільшення сідниць, вартість якої склала 15 тисяч фунтів.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Сексуальна стрибунка початку тиждень з масажу сідниць: "Не забувайте приділяти час собі та своєму тілу" Чи буде ефект? Сексуальна українська легкоатлетка помасажувала сідниці і запитала думку фанів Будь у тонусі: ТОП-5 найкращих вправ для сідниць і ніг вдома
фото операція сідниці
Джерела: Сьогодні , instagram.com/msmiamitv
Реклама

Новини партнерів

Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Вчені виявили несподівану властивість кави
Вчені виявили несподівану властивість кави
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака

Популярні статті

Сьогодні, 05:32Психо

Гороскоп на сьогодні 17 березня: Леви знайдуть додатковий прибуток, а Дівам потрібен відпочинок

Вчора, 14:56Фаново

День святого Патріка-2021: історія і традиції свята

Вчора, 10:29Смачно

День святого Патрика: 5 рецептів до свята

Вчора, 08:08Фаново

Восьмирічну українку і 13-річного блогера до кримінальної відповідальності не притягнути – адвокат

Вчора, 05:15Психо

Гороскоп на сьогодні 16 березня: Близнюкам потрібно зайнятися плануванням, а на Раків нападе меланхолія

15 березняСмачно

Як смачно зварити гречку на гарнір

15 березняФаново

Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

15 березняЗірково

Меган Маркл звернулася до Букінгемського палацу з несподіваним проханням

15 березняЗірково

"Ще подивимося, що це за тип": реакція Тіматі і глядачів на Добриніна, який став ведучим російського "Холостяка"

15 березняФаново

Сплять разом: 8-річна українка заявила про стосунки з 13-річним блоґером (фото)

15 березняСмачно

7 продуктів, що погано поєднуються з кавою

15 березняФаново

Великий піст-2021: чого ні в якому разі не можна робити

15 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 15 березня: Овна чекає нелегкий понеділок, а Тельцям потрібно заспокоїтися

14 березняСмачно

Як правильно зберігати цибулю в домашніх умовах: головні правила

14 березняСмачно

Як легко позбутися кісток у рибі: оригінальне рішення

14 березняЗірково

Полякова програла спір Данилку і роздяглася у прямому ефірі

Новини партнерів

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Рецепт омлета с сыром от звезды сериала «Первые ласточки»
Рецепт омлета с сыром от звезды сериала «Первые ласточки»

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти