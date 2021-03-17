Жінка позбулася сідниць гігантських розмірів: фото до і після
Вона видалила філери через проблеми зі здоров'ям
37-річна Кортні Барнс з США зменшила розмір своїх 150-сантиметрових сідниць і похизувалася результатом. Жінка вирішила позбутися філерів через проблеми зі здоров'ям. Фотографії вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Раніше Барнс збільшувала стегна нелегальними ін'єкціями силікону. За інформацією Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (National Health Service, NHS), ця процедура небезпечна, позаяк речовина потрапляє й в інші частини тіла, що може привести до смертельних побічних ефектів.
"Зробила близько десяти операцій з видалення силікону. Раніше я могла заробляти у соцмережах багато грошей завдяки своїй зовнішності, але тепер мені це нецікаво", – зізналася Барнс.
Американка в Instagram-акаунті опублікувала кадр, на якому показала свої стегна до і після операції – вони зменшилися в обхваті зі 150 до 120 сантиметрів.
Підписники захоплюються зовнішнім виглядом американки. "Мені дуже подобається твоя природна зовнішність", "Клас! Чудовий результат!", "Ти виглядаєш дуже привабливою", "Я щаслива за тебе!", "Так набагато краще! Шикарна фігура!" – написали вони у коментарях.
Нагадаємо, дівчина заробила два мільйони завдяки знімкам своїх сідниць.
Раніше ми також писали про британку Стар Делгайдис, яка зробила операцію зі збільшення сідниць, вартість якої склала 15 тисяч фунтів.
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