Жінка позбулася сідниць гігантських розмірів: фото до і після

Вона видалила філери через проблеми зі здоров'ям

37-річна Кортні Барнс з США зменшила розмір своїх 150-сантиметрових сідниць і похизувалася результатом. Жінка вирішила позбутися філерів через проблеми зі здоров'ям. Фотографії вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Раніше Барнс збільшувала стегна нелегальними ін'єкціями силікону. За інформацією Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (National Health Service, NHS), ця процедура небезпечна, позаяк речовина потрапляє й в інші частини тіла, що може привести до смертельних побічних ефектів.

Фото: Instagram | Courtney Barnes

"Зробила близько десяти операцій з видалення силікону. Раніше я могла заробляти у соцмережах багато грошей завдяки своїй зовнішності, але тепер мені це нецікаво", – зізналася Барнс.

Фото: Instagram | Courtney Barnes

Американка в Instagram-акаунті опублікувала кадр, на якому показала свої стегна до і після операції – вони зменшилися в обхваті зі 150 до 120 сантиметрів.

Фото: Instagram | Courtney Barnes

Підписники захоплюються зовнішнім виглядом американки. "Мені дуже подобається твоя природна зовнішність", "Клас! Чудовий результат!", "Ти виглядаєш дуже привабливою", "Я щаслива за тебе!", "Так набагато краще! Шикарна фігура!" – написали вони у коментарях.

Нагадаємо, дівчина заробила два мільйони завдяки знімкам своїх сідниць.

Раніше ми також писали про британку Стар Делгайдис, яка зробила операцію зі збільшення сідниць, вартість якої склала 15 тисяч фунтів.

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