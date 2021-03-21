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"Не могла встати": дружину відомого українського коміка прооперували

Сьогодні, 13:06

Наталі Мічковській видалили міому

Дружині гумориста Дяді Жори, який пережив клінічну смерть, видалили міому. Експертка по здоровому харчуванню Наталя Мичковська показала свої ноги в компресійних панчохах і розповіла, як пройшла операція.

Вона зізналася, що перед самою процедурою дуже хвилювалася.

"Вчора по дорозі в операційну навіть не заплакала. Надивилася на блогерів які лягають на пластичні операції просто так, їм не страшно і я налаштувалася. Важко було за день, впала у відчай, ридала і навіть думала скасовувати...", – розповіла дружина дяді Жори.

Фото: instagram.com/natali_michkovska

В Instastories вона також поділилася з підписниками, що після операції не могла встати з ліжка і тримати кружку в руках.

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Але наступного дня Наталі стало краще і вона вже може самостійно пересуватися по палаті.

Фото: instagram.com/stories/natali_michkovska

Нагадаємо, що раніше Дядя Жора зізнався, що під час карантину його забезпечує дружина.

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операція дядя Жора
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