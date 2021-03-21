"Не могла встати": дружину відомого українського коміка прооперували
Наталі Мічковській видалили міому
Дружині гумориста Дяді Жори, який пережив клінічну смерть, видалили міому. Експертка по здоровому харчуванню Наталя Мичковська показала свої ноги в компресійних панчохах і розповіла, як пройшла операція.
Вона зізналася, що перед самою процедурою дуже хвилювалася.
"Вчора по дорозі в операційну навіть не заплакала. Надивилася на блогерів які лягають на пластичні операції просто так, їм не страшно і я налаштувалася. Важко було за день, впала у відчай, ридала і навіть думала скасовувати...", – розповіла дружина дяді Жори.
В Instastories вона також поділилася з підписниками, що після операції не могла встати з ліжка і тримати кружку в руках.
Але наступного дня Наталі стало краще і вона вже може самостійно пересуватися по палаті.
Нагадаємо, що раніше Дядя Жора зізнався, що під час карантину його забезпечує дружина.
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