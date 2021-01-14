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Телеканал "Україна" озвучив правила грандіозного шоу "Маска"

Сьогодні, 18:15

Команда проєкту приготувала для телеглядачів безліч сюрпризів

Кілька днів залишається до головної прем'єри року – масштабного шоу-детектива "Маска" на телеканалі "Україна". Команда проєкту більше півроку працювала над українською адаптацією мегапопулярного в усьому світі формату The Masked Singer, і вже в цю суботу, 16 січня, о 21:00 глядачі телеканалу "Україна" побачать перший випуск найзагадковішого на українському телебаченні шоу.

Згідно з правилами проєкту "Маска", 16 знаменитостей, чиї обличчя сховані під яскравими костюмами, змагаються за перемогу і звання найсильнішого співака в масці протягом 12 ефірів. У кожному випуску, після виступів учасників, зіркові детективи і глядачі в залі голосують за своїх фаворитів за допомогою мобільного додатку. 2 маски, які набрали найменшу кількість голосів, потрапляють в номінацію. В кінці випуску за номінантів відкривається нове голосування, в якому беруть участь вже тільки глядачі. За результатами їх вибору, той, хто повинен покинути шоу, знімає маску, розсекречуючи своє обличчя. Битви будуть тривати, поки не залишиться один – переможець шоу "Маска".

Телеканал
Телеканал "Україна" озвучив правила грандіозного шоу "Маска"
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Команда проєкту приготувала для телеглядачів безліч сюрпризів. Наприклад, крім 16 основних учасників, які змагаються за перемогу в шоу, на сцені з'являться ще 6 гостьових масок, які розкриють своє обличчя відразу після виступу. Здивує і ведущий проєкту Володимир Остапчук, який приміряє більше 10 зіркових образів з найвідоміших хітів світового кінематографа.

"Вести найзагадковіше шоу на вітчизняному телебаченні – це для мене виклик, – каже Володимир Остапчук. – Не дивлячись на те, що я добре знайомий майже з усіма зірками українського шоу-бізнесу, відгадати їх в таких масках і костюмах для мене практично неможливо. Я б, мабуть, не пройшов кастинг на роль зіркового детектива, тому що різні загадки і підказки – це не моє. Я з тих чоловіків, які відкривають холодильник – і не бачать в центрі борщ (сміється). Зазначу, що підказки щодо особистостей учасників можуть бути де завгодно – в відео перед виступом, на костюмі, в поведінці людини, однак вони можуть як наштовхнути на правильну версію, так і повести в хибному напрямку. Тому переконаний, що і нашим глядачам відгадати зірок під масками буде зовсім непросто".

Ведучий Володимир Остапчук
Ведучий Володимир Остапчук
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Нагадаємо, український проєкт "Маска" на телеканалі "Україна" буде складатися з рекордних для популярного формату The Masked Singer 12 епізодів і вражає своїми масштабами. Учасниками музичного шоу-детектива "Маска" стануть українські зірки – актори, музиканти, коміки, спортсмени, політики, ведучі та співаки. Але їх особистості – таємниця, розгадати яку повинні глядачі. У прем'єрному епізоді глядачі познайомляться з першою вісімкою учасників, серед яких епатажний панк-рокер Сом, романтичний Дракон, кокетлива Лисиця, запальна Коза, зворушливе жабеня, кібер-панк Буйвол, спокуслива Роза і яскраве Сонце.

Раніше ми розповідали, що головний секрет шоу "Маска" охороняють бодігарди.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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Джерело: Сьогодні
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