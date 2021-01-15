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В оригінальному шоу "Маска" з'явиться розкішний цар звірів – міфічний чорний Лев

Сьогодні, 11:49

Тільки на створення гриви знадобилося більше 80 перук і шиньйонів

Спеціально для гіпер-шоу "Маска", прем'єру якого телеканал "Україна" покаже вже 16 січня о 21:00, художники по костюмах розробили унікальну версію найпопулярнішого персонажа шоу у всьому світі – Лева. В українській адаптації світового бестселера The Masked Singer перед глядачами постане загадковий і ефектний легендарний чорний Лев.

Кращі художники по костюмах нашої країни – Леся Патока і Назар Дідик спеціально для зіркового шоу-детектива "Маска" розробили неймовірні видовищні костюми, подібних яким ще не було на вітчизняному ТБ. Костюм Лева, символу популярного формату The Masked Singer, в українській версії шоу був затверджений останнім, але у героя є своя унікальна історія.

"Ми вивчили всі маски, які були представлені у всіх країнах, і зрозуміли, що був і білий лев, і золотий, і воєнізований ... ми ж хотіли запропонувати свою оригінальну інтерпретацію цього костюма. І ось моя команда згадала, що існує легенда про чорного лева. Але насправді, це міф такий же, як про єдинорога – всі про них чули, але ніхто не бачив", – поділилася художниця по костюмах оригінального шоу "Маска" Леся Патока.

У шоу
У шоу "Маска" з'явиться міфічний чорний Лев
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Голова героя виглядає дуже ефектно, чого художники домагалися неймовірно довго, адже всі матеріали були замовлені в країнах Східної Азії. І тільки на створення гриви знадобилося більше 80 перук і шиньйонів різних відтінків чорного.

"Наш Лев унікальний, тому ми хотіли, щоб він виблискував, мерехтів своєю розкішною гривою на заздрість всім виробникам засобів для волосся, – сміючись, розповіла Леся Патока. – У нього нарощене хутро, поверх якого ми наростили перуки. Також ми придбали дуже класну срібну нитку, яку впровадили в його шевелюру, і зробили йому срібний локон, який називаємо "локоном пристрасті".

Насправді цей локон дає глядачам підказку – герой досить зрілий, досвідчений чоловік, який пізнав життя. До того ж Лев неймовірно талановитий, у чому глядачі телеканалу "Україна" зможуть переконатися зовсім скоро, а ще це дуже стильний персонаж.

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"Референсом його костюму служив Dolce&Gabbana, і над ним майстри працювали близько місяця, викладаючи ці візерунки і створюючи йому всякі унікальні вензелі. В результаті у нас вийшов шикарний оксамитовий костюм, повністю покритий золотими нашивками ручної роботи", – поділилася художниця по костюмах.

Нагадаємо, український проєкт "Маска" на телеканалі "Україна" буде складатися з рекордних для популярного формату The Masked Singer 12 епізодів і вражає своїми масштабами. Учасниками музичного шоу-детектива "Маска" стануть українські зірки – актори, музиканти, коміки, спортсмени, політики, ведучі та співаки. Але їх особистості – таємниця, розгадати яку повинні глядачі. Ведучим телепроєкту стане Володимир Остапчук.

Раніше ми розповідали, що головний секрет шоу "Маска" охороняють бодігарди.

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Джерело: Сьогодні
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