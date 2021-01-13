У шоу "Маска" на телеканалі "Україна" візьме участь міжнародна знаменитість

Одним з учасників першого випуску стане епатажний панк-рокер Сом

Уже в цю суботу, 16 січня, о 21:00 глядачі телеканалу "Україна" побачать перший випуск найзагадковішого на українському телебаченні проєкту "Маска" з ведучим Володимиром Остапчуком і шістнадцятьма знаменитостями, прихованими під розкішними масками. У прем'єрному епізоді українці познайомляться з 8 неймовірними учасниками-масками, кожен з яких виконає на сцені шалено популярний хіт і дасть підказки про свою особистість, щоб глядачам і детективам було легше дізнатися – яка ж зірка захована в дивовижному образі.

Одним з учасників першого випуску "Маски" стане епатажний панк-рокер Сом. Цей герой – англомовний гість з-за кордону. Він народився не в Україні, але його Батьківщина теж знаходиться в Європі. А доля закинула Сома в Сполучені Штати Америки.

У шоу "Маска" візьме участь міжнародна знаменитість Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Привіт, Україно! Дуже радий бути тут сьогодні, – звучать слова Сома в перекладі на російську. – Це дійсно грандіозне шоу, і я не міг його пропустити. Ви не уявляєте, як складно було відшукати "вікно" в своєму графіку, щоб порадувати вас своїми виступами. Але я не звик відступати, так що поїхали!"

Епатажний Сом на сцені шоу "Маска" виконає провокаційний хіт Sexbomb. У такого яскравого учасника – не менш екстраординарний костюм. Сом – один з найбільш габаритних персонажів шоу, завдяки ірокезу, роль якого виконує плавник, зріст героя сягає майже 2,5 метрів. Сом носить справжній кілт і прошиповану, вручну розписану куртку. Над цим образом працювала дизайнер Леся Патока зі своєю командою.

У шоу "Маска" візьме участь міжнародна знаменитість Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Неймовірну структуру костюма Сома ми створювали за допомогою 4 тисяч лусочок, спеціально розрізаних лазером і вручну викладених нашими майстрами. Герой має красиве біло-червоне забарвлення. Плавець зроблений в дротяній технології, більше тижня над ним працювали наші майстри, обшиваючи тонкою органзою, щоб на світлі було добре видно структуру. Також є хвіст, який шлейфом тягнеться за Сомом. Це одна з найскладніших Масок, тому герой всередині щиро мене захоплює своїм талантом так гідно носити цей костюм!" – поділилася художниця по костюмах шоу "Маска" Леся Патока.

Зоряні детективи проєкту прийшли в захват від образу героя і відразу запропонували версії, які всесвітньо відомі зірки можуть ховатися під таким ефектним костюмом. Також в прем'єрному випуску масштабного шоу "Маска" на телеканалі "Україна" глядачі познайомляться з романтичним Драконом, кокетливою Лисицею, запальною Козою, зворушливим жабеня, кібер-панком Буйволом, спокусливою Розою і яскравим Сонцем. Які знаменитості майстерно замаскувалися під такими неймовірними костюмами?

Раніше телеканал "Україна" представив наймилішого учасника шоу "Маска" – Циклопа.

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