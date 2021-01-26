Повертаємося до офлайну. Одеський міжнародний кінофестиваль-2021 оголосив дати проведення

У цьому році ОМКФ знову пройде в Одесі в традиційному форматі

Минулого року Одеський міжнародний кінофестиваль кинув виклик пандемії та відбувся вперше в онлайн-форматі. І вже менш як рік залишився до наступного кіноогляду. Організатори ОМКФ оголосили дати проведення – цьогоріч кінофестиваль пройде в Одесі з 14 по 21 серпня.

На початку року Одеський міжнародний кінофестиваль змінив керівний склад. Виконавчою директоркою стала Анна Мачух.

Фото: instagram.com/odesa_film_festival

Впродовж 2011-2016 років Анна працювала директоркою департаменту з маркетингу ОМКФ, з 2017-го обіймала посаду директорки Кіноринку ОМКФ, а з 2018 рік по 2020 рік була директоркою зі стратегічного розвитку фестивалю. Анна Мачух також є виконавчою директоркою Української кіноакадемії та співзасновницею онлайн-платформи для аудіовізуального сектору DzygaMDB.

Виконавчий директор Української кіноакадемії Ганна Мачух Фото: прес-служба

"Попри те, що онлайн-формат, у якому відбувся 11-й ОМКФ, був дуже цікавим досвідом для усіх нас, глядачам все ж не вистачає фестивальної атмосфери. Тож цьогоріч Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться офлайн, але у зміненому форматі та з новою командою для оптимізації усіх організаційних та підготовчих моментів", — зазначає виконавча директорка ОМКФ Анна Мачух.

Президент ОМКФ Вікторія Тігіпко зазначила, що кінофестиваль вимагає видозмін.

"Минулого року через очевидні обставини ми успішно експериментували з онлайн-форматом і вже тоді розуміли, що загалом фестиваль потребує докорінних змін. Тож цей рік ми почали з розробки цілком нової стратегії розвитку Одеського міжнародного кінофестивалю. 12-й ОМКФ буде однозначно іншим, але ми залишаємо головне — найкращі фільми України та світу і, звичайно, нашу унікальну атмосферу, яку цього року ми всі разом зможемо знову відчути влітку в Одесі", – говорить президент Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко.

Вікторія Тігіпко Фото: прес-служба

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