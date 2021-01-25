Помер Альберто Грімальді – продюсер фільмів Скорсезе, Фелліні та Бертолуччі

Італійський кінопродюсер працював над багатьма знаковими стрічками

У віці 95 років пішов з життя знаменитий кінопродюсер Альберто Грімальді. Він працював над легендарними фільмами "Банди Нью-Йорка" Мартіна Скорсезе, "Останнє танго в Парижі" Бернардо Бертолуччі, "Хороший, поганий, злий" Серджо Леоне та іншими.

Як повідомляє Variety, Альберто Грімальді помер в Маямі, у Флориді. Природну смерть продюсера підтвердив його син Мауріціо Грімальді.

Альберто Гримальді Фото: corriere.it

Альберто Грімальді народився в Неаполі 28 березня 1925 року. Спочатку він вивчав право в університеті, перш ніж в 1961 році заснував свою продюсерську компанію і вже через рік випустив іспанський вестерн The Shadow of Zorro ("Тінь Зорро"). Незабаром Грімальді прославився завдяки своїм малобюджетним ефектним бойовикам, які в основному знімав спільно з Іспанією та Німеччиною.

В середині 70-х Грімальді почав працювати з режисером Серджо Леоне і вони випустили вестерн "На кілька доларів більше" з Клінтом Іствудом в головній ролі. Грімальді й Леоне разом працювали над наступним фільмом "Хороший, поганий, злий", який при бюджеті в один мільйон доларів зібрав в кінотеатрах понад 25 мільйонів. Фільм зробив Клінта Іствуда зіркою.

Кадр з фільму "Хороший, поганий, злий" Фото: themoviedb.org

За свою кар'єру Альберто Грімальді спродюсував понад 80 фільмів. Серед інших відомих фільмів в його фільмографії – "Останнє танго в Парижі" з Марлоном Брандо, "Людина з Ламанчі" з Софі Лорен, "Джінджер і Фред", "Банди Нью-Йорка" з Леонардо Ді Капріо, Кемерон Діаз і Ліамом Нісоном.

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