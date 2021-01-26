Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Возвращаемся в оффлайн. Одесский международный кинофестиваль-2021 объявил даты проведения

Сегодня, 18:45

В этом году ОМКФ снова пройдет в Одессе в традиционном формате

В прошлом году Одесский международный кинофестиваль бросил вызов пандемии и состоялся впервые в онлайн-формате. И уже меньше года осталось до следующего киносмотра. Организаторы ОМКФ объявили даты проведения – в этом году кинофестиваль пройдет в Одессе с 14 по 21 августа.

В начале года Одесский международный кинофестиваль сменил руководящий состав. Исполнительным директором стала Анна Мачух.

ОМКФ 2019
ОМКФ 2019
Фото: instagram.com/odesa_film_festival

В течение 2011-2016 годов Анна работала директором департамента по маркетингу ОМКФ, с 2017-го занимала должность директора кинорынка ОМКФ, а с 2018 по 2020 год была директором по стратегическому развитию фестиваля. Анна Мачух также является исполнительным директором Украинской киноакадемии и соучредительницей онлайн-платформы для аудиовизуального сектора DzygaMDB.

Исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух
Исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух
Фото: пресс-служба

"Несмотря на то, что онлайн-формат, в котором состоялся 11-й ОМКФ, был очень интересным опытом для всех нас, зрителям все же не хватает фестивальной атмосферы. Поэтому в этом году Одесский международный кинофестиваль состоится офлайн, но в измененном формате и с новой командой для оптимизации всех организационных и подготовительных моментов", – отмечает исполнительный директор ОМКФ Анна Мачух.

Президент ОМКФ Виктория Тигипко отметила, что кинофестиваль требует видоизменений.

"В прошлом году из-за очевидных обстоятельств мы успешно экспериментировали с онлайн-форматом и уже тогда понимали, что в целом фестиваль нуждается в коренных изменениях. Поэтому этот год мы начали с разработки совершенно новой стратегии развития Одесского международного кинофестиваля. 12-й ОМКФ будет однозначно другим, но мы оставляем главное – лучшие фильмы Украины и мира и, конечно, нашу уникальную атмосферу, которую в этом году мы все вместе сможем снова почувствовать летом в Одессе", – говорит президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко.

Виктория Тигипко
Виктория Тигипко
Фото: пресс-служба

Ранее стало известно, что режиссер "Паразитов" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля-2021.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Вышла главная международная сенсация украинского кино Умер Альберто Гримальди - продюсер фильмов Скорсезе, Феллини и Бертолуччи На Netflix впервые вышел фильм с украинским дубляжем
кино кинофестиваль Одесский кинофестиваль
Реклама

Новости партнеров

"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи

Популярные статьи

Сегодня, 11:48Вкусно

Как приготовить лазанью с мясным фаршем и соусом бешамель: пошаговый рецепт

Сегодня, 05:11Психо

Гороскоп на сегодня 26 января: Овнам нужно использовать свой опыт, а Тельцам – замедлиться

Вчера, 15:16Вкусно

"Докторская" колбаса своими руками: как приготовить и сколько это стоит

Вчера, 14:32Звездно

Ему бы исполнилось 83. Каким был Владимир Высоцкий

Вчера, 14:10Вкусно

Как вкусно заквасить капусту: ТОП-5 способов

Вчера, 13:32Звездно

История любви Владимира Зеленского с супругой Еленой

Вчера, 12:36Вкусно

Что приготовить на ужин без мяса: ТОП-7 рецептов

Вчера, 12:14Events

Поздравления с Днем Татьяны: яркие открытки и красивые пожелания

Вчера, 10:42Events

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

Вчера, 09:55Фаново

День студента: история праздника, когда отмечают в Украине

Вчера, 08:40Фаново

Поздравления с Днем студента: стихи, проза, прикольные картинки

Вчера, 08:13Фаново

Татьянин день-2021: дата, история, традиции и приметы праздника

Вчера, 06:00Events

Именины Татьяны: поздравления с днем ангела, открытки, картинки и стихи

Вчера, 05:21Психо

Гороскоп на сегодня 25 января: Водолею нужно избавиться от внутреннего нытика, а у Рыб появится энергия

Вчера, 04:10Events

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

23 январяЗвездно

"Маска" сброшена, Буйвол опознан – имя звезды (видео)

Новости партнеров

Через 19 років Ніколаєв видав несподівану правду про Корольову
Через 19 років Ніколаєв видав несподівану правду про Корольову
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Андрей Данилко показал свои трехуровневые хоромы в Киеве
Андрей Данилко показал свои трехуровневые хоромы в Киеве
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Надя Дорофеева обескуражила народ "голым" фото
Надя Дорофеева обескуражила народ "голым" фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять