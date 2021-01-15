Режисер "Паразитів" очолить журі Венеціанського кінофестивалю-+2021

Пон Чжун Хо з великим ентузіазмом готовий дивитися та оцінювати фільми претендентів

Режисер оскароносного фільму "Паразити" Пон Чжун Хо очолить міжнародне журі основного конкурсу Венеціанського кінофестивалю. Таким чином він стане першим південнокорейським кінематографістом, який займе цю посаду. Про це повідомляється на офіційній сторінці кіноогляду в Facebook.

Як повідомив художній керівник кінофоруму Альберто Барбера, режисер "з ентузіазмом погодився очолити журі".

Режисер фільму "Паразити" Пон Джун Хо. Фото: REUTERS/Eric Gaillard

"Венеціанський міжнародний кінофестиваль має довгу і різноманітну історію, і для мене велика честь бути частиною його прекрасних кінематографічних традицій. Як голова журі – і, що більш важливо, як вічний кіноман, – я готовий захоплюватися й аплодувати всім чудовим фільмам, відібраним фестивалем", – сказав Пон Чжун Хо.

Фільм "Паразити" справив резонанс в кіноіндустрії. Картина про бідну, але хитру південнокорейську сім'ю, стала першим фільмом не англійською мовою, який отримав головний "Оскар". Фільм також завоював головний приз Каннського кінофестивалю.

Венеціанський кінофестиваль пройде з 1 по 11 вересня 2021 року.

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