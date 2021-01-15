Вийшла головна міжнародна сенсація українського кіно (відео)
"Пофарбоване пташеня", яке завоювала любов глядачів по всьому світу, побачать і українці
З 15 січня довгоочікуваний фільм "Пофарбоване пташеня", який номінували на європейський "Оскар", доступний для перегляду на OLL.TV. У головних ролях захопливої історичної драми – зірки фільмів Квентіна Тарантіно, Ларса фон Трієра і Мартіна Скорсезе. Відзначимо, що фільм дійсно важкий, але обов'язковий до перегляду.
Сюжет розгортається за часів Другої світової війни. Прагнучи захистити свою дитину від голокосту, батьки відправляють сина до родичів в село у Східній Європі. Але тітка хлопчика раптово помирає, і дитина змушена вирушити на пошуки свого щастя через дикий і ворожий світ, повний жорстокості та забобонів. На героя чекає боротьба за виживання, за свою душу і майбутнє. В основу фільму ліг однойменний роман письменника Єжи Косинського.
Цікаві факти про "Пофарбоване пташеня":
- На екрані ви побачите зірковий акторський склад: Стеллан Скарсгард, Харві Кейтель, Удо Кір, Баррі Пеппер та інші.
- Це перший фільм, в якому герої спілкуються на міжслов'янського мовою.
- Фільм увійшов у шортлист претендентів на "Оскар" 2020 року в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" (претендент від Чехії), а також отримав 10 нагород від Чеської кіноакадемії.
- У фільмі залучені 43 локації (Чехія, Словаччина, Польща, Україна).
- Сюжет фільму – частково особиста історія самого автора роману Єжи Косинського, який довгі роки не хотів передавати права на екранізацію.
- Тому режисер Вацлав Маргоуль, який хотів зняти фільм ще в середині 2000-х, готувався понад десять років до зйомок.
- Фільм був представлений на 6 кінофестивалях класу А: в Торонто, Венеції, Токіо, Талліні, Каїрі та Гоа.
- І отримав премію імені Кшиштофа Кесьлевського на Каннському кінофестивалі у 2012 році.
- Державна підтримка фільму від України склала 9,5 млн грн;
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