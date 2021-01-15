Вийшла головна міжнародна сенсація українського кіно (відео)

"Пофарбоване пташеня", яке завоювала любов глядачів по всьому світу, побачать і українці

З 15 січня довгоочікуваний фільм "Пофарбоване пташеня", який номінували на європейський "Оскар", доступний для перегляду на OLL.TV. У головних ролях захопливої історичної драми – зірки фільмів Квентіна Тарантіно, Ларса фон Трієра і Мартіна Скорсезе. Відзначимо, що фільм дійсно важкий, але обов'язковий до перегляду.

Про що фільм "Пофарбоване пташеня"?

Сюжет розгортається за часів Другої світової війни. Прагнучи захистити свою дитину від голокосту, батьки відправляють сина до родичів в село у Східній Європі. Але тітка хлопчика раптово помирає, і дитина змушена вирушити на пошуки свого щастя через дикий і ворожий світ, повний жорстокості та забобонів. На героя чекає боротьба за виживання, за свою душу і майбутнє. В основу фільму ліг однойменний роман письменника Єжи Косинського.

Кадр з фільму "Пофарбоване пташеня" Фото: facebook.com/uafilmacademy

Цікаві факти про "Пофарбоване пташеня":

На екрані ви побачите зірковий акторський склад: Стеллан Скарсгард, Харві Кейтель, Удо Кір, Баррі Пеппер та інші.

Це перший фільм, в якому герої спілкуються на міжслов'янського мовою.

Фільм увійшов у шортлист претендентів на "Оскар" 2020 року в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" (претендент від Чехії), а також отримав 10 нагород від Чеської кіноакадемії.

У фільмі залучені 43 локації (Чехія, Словаччина, Польща, Україна).

Сюжет фільму – частково особиста історія самого автора роману Єжи Косинського, який довгі роки не хотів передавати права на екранізацію.

Тому режисер Вацлав Маргоуль, який хотів зняти фільм ще в середині 2000-х, готувався понад десять років до зйомок.

Фільм був представлений на 6 кінофестивалях класу А: в Торонто, Венеції, Токіо, Талліні, Каїрі та Гоа.

І отримав премію імені Кшиштофа Кесьлевського на Каннському кінофестивалі у 2012 році.

Державна підтримка фільму від України склала 9,5 млн грн;

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