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На Netflix вперше вийшов фільм з українським дубляжем

Сьогодні, 18:29

Кінострічка доступна до перегляду українською мовою, а також з вітчизняними субтитрами

Науково-фантастичний фільм Outside the Wire з Ентоні Макі в головній ролі стала першим фільмом на Netflix, який відразу випустили з російською озвучкою та субтитрами. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко в Telegram. Фільм вийшов на платформі 15 січня.

Дубляжем фільму займалася українська студія Postmodern, яка минулого літа зі студією "Так Треба Продакшн" стали партнерами Netflix. Це означає, що найближчим часом, а можливо навіть вже цього року може запуститися український Netflix.

Outside the Wire
Outside the Wire
Фото: Netflix

Режисером фільму Outside the Wire виступив шведський кінематографіст Мікаель Хофстра. У центрі сюжету – офіцер-андроїд (Ентоні Макі), який працює з пілотом дрона, щоб зупинити глобальну катастрофу.

У фільмі також знялися Дамсон Ідріс, Емілі Бічем, Пилу Асбек, Боббі Локвуд.

Зйомки фільму проходили в Будапешті у 2019 році, а події у фільмі частково розгортатимуться в Україні.

Українські кіномани вже давно чекають, коли Netflix повноцінно прийде в Україну. Крім того, що глядачі зможуть побачити улюблені шоу і фільми рідною мовою, для українських кінематографістів це також перспектива отримати нові робочі місця.

В кінці минулого року після численних запитів на Netflix вийшов популярний мультфільм "Губка Боб: Втеча Губки" в українському дубляжі.

Дивіться трейлер фільму Outside the Wire:

Не пропустіть огляд найочікуваніших фільмів на Netflix в цьому році.

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