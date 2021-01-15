На Netflix вперше вийшов фільм з українським дубляжем
Кінострічка доступна до перегляду українською мовою, а також з вітчизняними субтитрами
Науково-фантастичний фільм Outside the Wire з Ентоні Макі в головній ролі стала першим фільмом на Netflix, який відразу випустили з російською озвучкою та субтитрами. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко в Telegram. Фільм вийшов на платформі 15 січня.
Дубляжем фільму займалася українська студія Postmodern, яка минулого літа зі студією "Так Треба Продакшн" стали партнерами Netflix. Це означає, що найближчим часом, а можливо навіть вже цього року може запуститися український Netflix.
Режисером фільму Outside the Wire виступив шведський кінематографіст Мікаель Хофстра. У центрі сюжету – офіцер-андроїд (Ентоні Макі), який працює з пілотом дрона, щоб зупинити глобальну катастрофу.
У фільмі також знялися Дамсон Ідріс, Емілі Бічем, Пилу Асбек, Боббі Локвуд.
Зйомки фільму проходили в Будапешті у 2019 році, а події у фільмі частково розгортатимуться в Україні.
Українські кіномани вже давно чекають, коли Netflix повноцінно прийде в Україну. Крім того, що глядачі зможуть побачити улюблені шоу і фільми рідною мовою, для українських кінематографістів це також перспектива отримати нові робочі місця.
В кінці минулого року після численних запитів на Netflix вийшов популярний мультфільм "Губка Боб: Втеча Губки" в українському дубляжі.
Дивіться трейлер фільму Outside the Wire:
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