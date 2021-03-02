Чарівні весільні образи Іванни Онуфрійчук та її чоловіка. Розбираємо все до дрібниць

Дізнайтеся всі подробиці того, як Іванна підбирала вбрання для себе та чоловіка

Нещодавно відбулося весілля української телеведучої Іванни Онуфрійчук та казахського бізнесмена Алмаза. Дійство проходило на Мальдівах і вражало своїми масштабами – окремий острів, топові ведучі Олександр Бєлов та Катерина Варнава, MONATIK, Dan Balan та інші – на сцені. А у центрі подій – вишукана, красива і щаслива наречена.

Про весілля досі пишуть у ЗМІ, а ведуча шоу "Без краватки" на телеканалі НЛО TV Іванна Онуфрійчук ділиться світлинами і відео у соцмережах.

Про те, як обирали сукні і прикраси, Іванна ексклюзивно розповідає у нашому матеріалі.

Образ Іванни №1

Ще до основного свята у Іванни був особливий лук – для ранку нареченої дівчина обрала вишуканий халат ручної роботи від Adamarisbridal, в якому провела останню фотосесію у статусі нареченої.

Іванна Онуфрійчук Фото: прес-служба

Історія зустрічі з основною сукнею видалась непростою. Хоча ведуча точно знала, яке саме плаття хоче і у якого дизайнера замовлятиме, не обійшлося без капризів долі:

"Сукня шилась дистанційно. Чомусь з самого початку я знала, що її творцем буде геніальний дизайнер – містер Джорж Хобейка. Коли почався процес виготовлення сукні, було складно, якщо чесно: я кілька разів намагалася донести свої бажання до дизайнера через його менеджерів, багато чого змінювалося в процесі підготовки ескізів, за якими я не розуміла, як буде виглядати реальна сукня. Часто ми не чули один одного і виходив "зіпсований телефон". Але, коли містер Джорж сам вийшов зі мною на зв'язок, він нібито відчув мій настрій, мої внутрішні відчуття і мій темперамент. Ми відразу знайшли спільну мову, і він приступив до виготовлення сукні з усіма моїми побажаннями.

Іванна Онуфрійчук Фото: пресслужба

Уявляєте, була лише одна примірка і це був лише базовий варіант сукні, по якому відшивався основний. Я дуже переживала, що часу замало, всього один місяць, адже, зазвичай, жоден дизайнер не погодився би на роботу в такий короткий термін. Але в підсумку все вийшло, як бачите, шалено красиво! Все так, як я і уявляла собі!

Іванна Онуфрійчук Фото: пресслужба

І от, наче можна було спокійно видихнути, та яке там! Далі було ще багато перешкод з отриманням сукні. Спочатку вона застрягла в Європі на декілька днів через снігопади, потім тут її не діставали з літака з тієї ж причини. У підсумку, на складі DHL були питання з розмитненням і ми зовсім не вписувалися у терміни. Але я знаю, що небеса з нами. Завдяки сестрі, мені вдалося вчасно її дістати, прямо в аеропорті зробити примірку і віддати на коригування. А потім на острів сукню привезла мама", – розповіла Іванна.

Іванна Онуфрійчук Фото: прес-служба

Що стосується прикрас і взуття – то до цього питання Іванна підійшла не менш відповідально. Обирати прикраси їздила до Мілану, а ідеальну пару туфельок знайшла у Києві.

"Із самого початку мені подобалася колекція від Pasquale Bruni Gardini secreti, я давно зберігала картинки з цими прикрасами та інколи милувалася ними. Після того, як ми визначилися з місцем проведення весілля, я просто уявила, як ці прикраси вписуються у тематику і настрій острову, хоча на той час я навіть не знала, яка у мене буде сукня. Коли ескізи сукні були майже готові, я показала дизайнеру, які прикраси хочу придбати для повного образу, але вони йому не сподобалися, мовляв, кольє буде виглядати занадто масивним для такої сукні.

Іванна Онуфрійчук Фото: пресслужба

Я почала шукати альтернативу, але нічого не подобалося. Тому ми вирішили все-таки поїхати до Мілана у ювелірний дім Pasquale Bruni і приміряти те, у що я закохалася з першого погляду. Було неймовірно приємно, коли у бутіку нас зустріла сама донька засновника бренду та креативна директорка ювелірного дому Еудженія Бруні. Я приміряла різні колекції. Але коли одягла саме ту, яку хотіла, Еудженія помітила, що у мене по-іншому засяяли очі. "Королева обирає сукню під прикраси, а не навпаки", – сказала вона, "тому не слухайте нікого, а обирайте те, до чого лежить душа", – каже Онуфрійчук.

По взуттю дуже хотілося знайти легкі й тендітні босоніжки, які не будуть візуально вкорочувати ногу, і в яких, зокрема, буде не важко пробути першу частину весілля. Мені пощастило: саме ці босоніжки, які я знайшла, були у єдиному, моєму розмірі. Якось я відчувала, що саме у магазині Sanahunt у Києві я знайду те, що мені потрібно. Адже лише там представлений мій улюблений бренд Rene Caovilla – це витвір мистецтва: як тільки я побачила свої босоніжки, одразу закохалася в них".

Іванна Онуфрійчук з чоловіком Фото: пресслужба

Образ Іванни №2

У першій сукні Іванна провела церемонію, першу офіційну частину і виступ Dan Balan. Оскільки плаття мало довгий кейп і дуже довгу фату, то на другу частину святкування – а саме від моменту першого танцю з чоловіком, Онуфрійчук обрала другу сукню, більш зручну, але не менш красиву.

"Як тільки я почала готуватися до весілля, мені подзвонила знайома дизайнерка Олена Бернадська, розповіла, що відкриває свій дім весільних суконь Adamaris Bridal. І запропонувала придивитися сукню саме у них. Хоча я вже знала, якою буде моя "основна" сукня, вирішила виготовити на замовлення другу весільну сукню. Ця сукня була повністю розшита цирконієм, завдяки цьому вона сяяла увечері під софітами і виглядала неймовірно красиво.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком Фото: пресслужба

Для другого образу я повністю змінила зачіску, зняла фату, а на голові у мене була прикраса також від Adamaris – квітка, яка йшла по всій голові. Вона була повністю виготовлена для мене, ручної роботи. Прикраси залишились ті самі, тільки зняла кольє. І змінила босоніжки на інші – більш відкриті, зручні і легші", – каже Іванна.

На деяких фото і відео користувачі соцмереж помітили, що наречені… у в’єтнамках!

"Люди писали, що наречений не сильно "заморочувався" над взуттям. Це, звісно, дуже смішно читати, бо ми в якийсь момент просто забули їх зняти. Від церемонії до офіційної частини святкування, де вже була підлога, сцена і столи, потрібно було пройти через пляж. Для цього роззутися і вдягнути готельне взуття – саме ці літні солом’яні в’єтнамки", – розповідає телеведуча.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком Фото: пресслужба

Стресова церемонія

Незважаючи на те, що з боку церемонія виглядала ідеально продуманою, усі моменти пропрацьованими, Іванна зізнається, що не обійшлося без непередбачуваних деталей. Найбільш зворушливий момент – коли наречений побачив наречену – пройшов для дівчини трохи стресово:

"Коли Алмаз побачив мене у весільній сукні, він не міг стримати сліз! А от для мене ця частина церемонії була стресом. Щоб дійти до початку церемоніальної доріжки, мені потрібно було донести шлейф, фату, кейп моєї сукні, і я попросила ведучого сказати Алмазу дивитися в сторону моря, поки я не дійду і мені не розкладуть красиво усі шлейфи.

Іванна Онуфрійчук Фото: пресслужба

Ця картина, як я йшла і мене несли до церемонії, дуже кумедно виглядає на відео наших друзів, але Алмаз цього не бачив. Коли я вже дійшла до доріжки, то Алмазу "дали добро" повертатися, але насправді ще не все було готово…І я почала злісно махати кулаками і руками, що ще зарано! Виглядало це справді дуже кумедно. І от, коли я вже почала іти, то зачепилася фатою за початок підлоги доріжки, фата ледь не відірвалась від голови. А далі замість того, щоб, як заведено і як це показують у фільмах, повільно, красиво і плавно йти, я на стресі під приспів пісні йшла так швидко, що просто пролетіла цю доріжку і аж в кінці перед нареченим уповільнилась! Зі сторони могло здатися, що я вже ну дуже сильно хочу заміж!

Іванна Онуфрійчук з чоловіком Фото: пресслужба

Алмаз почав іти мені назустріч, замість того, щоб дочекатися, бо його переповнювали почуття. Ми поцілувались, хоча за традицією цього робити ще не можна було. Тому у нас вийшла кумедна, красива і нестандартна церемонія. Але головне, що і я, і мій чоловік почуваємось по-справжньому щасливими. У нас було казкове весілля!", – згадує Іванна.

Образ нареченого

Для офіційної церемонії Алмаз одягнув костюм в пастельних тонах, який гармоніював із загальною концепцією весілля. Вибором весільного вбрання займалася сама Іванна, ретельно придивляючись до трендів і референсів:

"Костюм для нареченого вибирала я. Розуміла, що потрібна легка світла тканина, адже це острів, літо, буде дуже жарко і задушливо. Тому на допомогу мені припав Pinterest, де я почала шукати, що надягають наречені на весіллях на островах, як взагалі виглядають весілля на острові, на піску, на Мальдівах чи в Домінікані. І знайшла референс костюмів в світлих тонах, в бежевих, пісочних, молочних відтінках. Ми почали підбирати, що ж пошити. Мені порадили звернутися до Indposhiv, адже там виготовляється найякісніший одяг, шиють собі костюми знаменитості і навіть наш президент.

Алмаз Фото: пресслужба

Якісні тканини, найбільший вибір і не можна сказати, що ціни якось відрізняються від дизайнерських. Тому ми поїхали зняти мірки, вибрали тканину – це був дикий шовк. Дуже рідкісний шовк, і дуже приємний до тіла. І, звичайно, Алмаз брав активну участь у виборі, визначав те, що краще лягало і до тіла, і на душу. З взуттям допоміг старший друг нареченого, він же мій друг і кум Вадим, адже за професією він стиліст", – ділиться Іванна.

Образи подружок нареченої і друзів нареченого

Не дивно, що і про образи подружок нареченої і друзів нареченого Іванна також подбала сама. Ходила по магазинах тканини, вибирала дизайни і фасони так, щоб задовольнити бажання і смаки кожного індивідуально.

"Я повністю обговорювала фасон з кожною подружкою окремо. Наприклад, моя сестра – старша подружка нареченої, обрала сукню з відкритою ногою, з розрізом попереду з відкритими плечима. Решта вибрали сукні з оборками, або на бретельках. Тобто, сукні були абсолютно різні, але дуже схожого фасону. Дві маленькі подружки вибрали ніжно-рожевий колір тканини, а старші дівчата – ніжно-персикового відтінку", – пояснює Іванна.

Подружки нареченої Фото: пресслужба

З друзями нареченого також попрацювали: всім вибрали схожі сорочки і штани, а ось із взуттям виникли труднощі. Попередньо, друзі повинні були обуті у лофери, як і наречений, але виявилося, що взимку, та ще й на маленький розмір ноги (для самих маленьких друзів нареченого), знайти таке взуття неможливо. Тому, у мене виникла ідея, щоб всі хлопці взули білі кеди, і це виглядало дуже симпатично і, як то кажуть, "в тему локації". У нас багато хто з друзів нареченого з різних країн, тому іноді доводилося шити дистанційно, але все, звичайно, повинно було бути витримано в певній гамі і в певному стилі. Тому я особисто контролювала процес і тримала руку на пульсі", – ділиться Іванна.

Весілля Іванни Онуфрійчук Фото: пресслужба

Раніше Іванна зізнавалася, що має намір також відсвяткувати весілля в Україні. Імовірно, це станеться в кінці червня в Києві.

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