Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Іванна Онуфрійчук вийшла заміж на Мальдівах: фото і відео шикарної церемонії

Сьогодні, 10:01

На урочистості виступали MONATIK і Dan Balan

Ведуча шоу "Без краватки" на телеканалі НЛО TV Іванна Онуфрійчук вийшла заміж. Весілля відзначали не абиде, а на Мальдівах, куди Іванна з її чоловіком, казахстанським бізнесменом Алмазом, запросили найближчих. З'явилися перші фото і відео церемонії.

(@ivannaonufriichuk)

До церемонії Іванна готувалася ґрунтовно: макіяж, зачіска, сукня – все було на найвищому рівні.

Скріншот: instagram.com/ivannaonufriichuk

Офіційна частина свята проходила на пляжі, прикрашеному великою кількістю квітів.

Скріншот: instagram.com/ivannaonufriichuk

Колірна гамма декору – ніжно-рожевий, бежевий і червоний. Прикраси були чудові на тлі пляжу.

Декор весілля Іванни Онуфрійчук

На Мальдіви пара запросила своїх рідних, а це приблизно 20-30 осіб.

Скріншот: instagram.com/ivannaonufriichuk

Гостей весілля розважали топартисти: Dan Balan і MONATIK разом з підопічними його продюсерського центру – Lida Lee і Nino. Також на весіллі виступив Амадор Лопес з групою RUMBERO'S.

Ведучими на весіллі були шоумен Олександр Бєлов і телеведуча Катерина Варнава.

Весілля Іванни Онуфрійчук

Чоловік Іванни Онуфрійчук, бізнесмен Алмаз, живе в Швейцарії. Ведуча розповіла, що ніколи не хотіла переїхати за кордон, але вони з коханим знайшли компроміс – жити на дві країни.

Раніше в інтерв'ю Сьогодні.Lifestyle Іванна зізнавалася, що має намір також відсвяткувати весілля в Україні. Імовірно, це станеться в кінці червня в Києві.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Підглянуто у принцес: 5 кращих весільних суконь у 2021 році Герой "Холостяк-10" Макс Михайлюк одружився з вагітною коханою Памела Андерсон таємно вийшла заміж за свого охоронця (фото)
весілля Иванна Онуфрийчук
Реклама

Новини партнерів

Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19
Самые завидные холостячки в украинском шоу-бизнесе
Самые завидные холостячки в украинском шоу-бизнесе

Популярні статті

Вчора, 19:32Психо

Що подарувати на 8 Березня: оригінальні ідеї для коханих жінок

Вчора, 18:16Зірково

Камалія розповіла, як Захур виховує доньок: Папа погрожує відправити до бомжатскої школи

Вчора, 15:02Психо

Як вибрати чоловіка за знаком зодіаку – хто найкращий?

Вчора, 11:37Смачно

Готуємо правильний рис для домашніх суші та ролів

Вчора, 10:13Зірково

Віктор Павлік зізнався вагітній дружині, що закоханий у відому співачку

Вчора, 06:38Психо

Гороскоп на сьогодні 23 лютого: Овни будуть сповнені ідей, а Раку потрібно розслабитися

22 лютогоЗірково

Оля Полякова пожартувала над Аліною Гросу та отримала від неї відповідь – відео

22 лютогоЗірково

Син госпіталізованого Чапкіса не зміг прилетіти в Україну до батька

22 лютогоСмачно

Пироги та пиріжки з капустою: 3 рецепти начинки

22 лютогоЗірково

Олексій Тригубенко з "Холостячки" про розставання з дівчиною: "Некомфортно бути наодинці із собою"

22 лютогоСмачно

Ваш бісквіт погано спікся? От 5 помилок при випіканні

22 лютогоПсихо

Рейтинг дружин по знаку зодіаку: хто найкраща?

22 лютогоЗірково

Дуже сумний принц Чарльз відвідав хворого 99-річного батька в лікарні: фото

22 лютогоСмачно

Як приготувати смачний хумус: 5 рецептів східної закуски

22 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 22 лютого: Близнюкам потрібно видихнути, а Раків чекає спокійний понеділок

22 лютогоЗірково

"Голос країни": в Мережі жорстко критикують Надію Мейхер після виступу "Алібі" на шоу

Новини партнерів

Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Умер звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман"
Умер звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман"
Невеста Роналду снялась в откровенной фотосессии
Невеста Роналду снялась в откровенной фотосессии
Ничего себе: популярная модель блеснула сочными формами
Ничего себе: популярная модель блеснула сочными формами
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии
Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти