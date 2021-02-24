Іванна Онуфрійчук вийшла заміж на Мальдівах: фото і відео шикарної церемонії

На урочистості виступали MONATIK і Dan Balan

Ведуча шоу "Без краватки" на телеканалі НЛО TV Іванна Онуфрійчук вийшла заміж. Весілля відзначали не абиде, а на Мальдівах, куди Іванна з її чоловіком, казахстанським бізнесменом Алмазом, запросили найближчих. З'явилися перші фото і відео церемонії.

До церемонії Іванна готувалася ґрунтовно: макіяж, зачіска, сукня – все було на найвищому рівні.

Скріншот: instagram.com/ivannaonufriichuk

Офіційна частина свята проходила на пляжі, прикрашеному великою кількістю квітів.

Скріншот: instagram.com/ivannaonufriichuk

Колірна гамма декору – ніжно-рожевий, бежевий і червоний. Прикраси були чудові на тлі пляжу.

Декор весілля Іванни Онуфрійчук

На Мальдіви пара запросила своїх рідних, а це приблизно 20-30 осіб.

Скріншот: instagram.com/ivannaonufriichuk

Гостей весілля розважали топартисти: Dan Balan і MONATIK разом з підопічними його продюсерського центру – Lida Lee і Nino. Також на весіллі виступив Амадор Лопес з групою RUMBERO'S.

Ведучими на весіллі були шоумен Олександр Бєлов і телеведуча Катерина Варнава.

Весілля Іванни Онуфрійчук

Чоловік Іванни Онуфрійчук, бізнесмен Алмаз, живе в Швейцарії. Ведуча розповіла, що ніколи не хотіла переїхати за кордон, але вони з коханим знайшли компроміс – жити на дві країни.

Раніше в інтерв'ю Сьогодні.Lifestyle Іванна зізнавалася, що має намір також відсвяткувати весілля в Україні. Імовірно, це станеться в кінці червня в Києві.

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