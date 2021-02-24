Іванна Онуфрійчук вийшла заміж на Мальдівах: фото і відео шикарної церемонії
На урочистості виступали MONATIK і Dan Balan
Ведуча шоу "Без краватки" на телеканалі НЛО TV Іванна Онуфрійчук вийшла заміж. Весілля відзначали не абиде, а на Мальдівах, куди Іванна з її чоловіком, казахстанським бізнесменом Алмазом, запросили найближчих. З'явилися перші фото і відео церемонії.
До церемонії Іванна готувалася ґрунтовно: макіяж, зачіска, сукня – все було на найвищому рівні.
Офіційна частина свята проходила на пляжі, прикрашеному великою кількістю квітів.
Колірна гамма декору – ніжно-рожевий, бежевий і червоний. Прикраси були чудові на тлі пляжу.
На Мальдіви пара запросила своїх рідних, а це приблизно 20-30 осіб.
Гостей весілля розважали топартисти: Dan Balan і MONATIK разом з підопічними його продюсерського центру – Lida Lee і Nino. Також на весіллі виступив Амадор Лопес з групою RUMBERO'S.
Ведучими на весіллі були шоумен Олександр Бєлов і телеведуча Катерина Варнава.
Чоловік Іванни Онуфрійчук, бізнесмен Алмаз, живе в Швейцарії. Ведуча розповіла, що ніколи не хотіла переїхати за кордон, але вони з коханим знайшли компроміс – жити на дві країни.
Раніше в інтерв'ю Сьогодні.Lifestyle Іванна зізнавалася, що має намір також відсвяткувати весілля в Україні. Імовірно, це станеться в кінці червня в Києві.
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