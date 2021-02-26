На телеканалі "Україна 24" стартує новий сезон "Без краватки" з Іванною Онуфрійчук

Прем'єра нового сезону вже цієї неділі

28 лютого на загальнонаціональному каналі "Україна 24" стартує новий сезон відвертого проєкту "Без краватки" з Іванною Онуфрійчук, яка нещодавно вийшла заміж . Програма буде виходити щонеділі о 15:00.

"Мої гості дуже різні, але їх об'єднує одне – бажання бути щирими і сміливо говорити про особисте. Тільки в програмі "Без краватки" ви дізнаєтеся, що надійно приховують відомі люди від сторонніх очей. Це не сухі інтерв'ю, а найгарячіші розмови про життя справжніх героїв нашого часу – чоловіків, які не бояться бути відвертими ", – поділилася Іванна Онуфрійчук.

Іванна Оніфрійчук

Щонеділі о 15:00 глядачі телеканалу "Україна 24" спостерігатимуть за ексклюзивними інтерв'ю відомих політиків і громадських діячів. Іванна Онуфрійчук знає, як під час неформальної бесіди дізнатися всі секрети зіркових гостей.

Першим гостем нового сезону програми "Без краватки" стане український політик Олександр Данилюк. На відверту розмову з талановитою ведучою також погодилися колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, міністр розвитку економіки Тимофій Милованов, політик Олександр Корнієнко, народний депутат України Муса Магомедов, ексголова Держекоінспекції України Єгор Фірсов.

Не пропустіть щиру прем'єру 28 лютого в 15:00 – "Без краватки" з Іванною Онуфрійчук на телеканалі "Україна 24" .

Раніше Іванна Оніфрічук розкрила подробиці весілля.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися