Владимир Остапчук удивит экстравагантным образом в шоу "Маска"

Ведущий предстанет перед зрителями в образе метрдотеля Густава

Новый выпуск шоу "Маска" на телеканале"Украина" выйдет уже в эту субботу. Зрители не только ждут узнать, кто же скрывается за масками, но и интересно, в каком образе на этот раз появится ведущий проекта Владимир Остапчук, ведь на протяжении проекта он перевоплощается в героев фильмов-бестселлеров мирового кинематографа. В новом выпуске он предстанет перед зрителями в образе метрдотеля Густава, вокруг которого разворачиваются события фильма "Отель "Гранд Будапешт".

Ранее Владимир Остапчук уже перевоплощался в Супермена, Короля вампиров и даже сказочную принцессу Эльзу, каждый раз вызывая бурю эмоций среди зрителей масштабного шоу "Маска". А в эту субботу он станет стильным и харизматичным метрдотелем из популярной киноленты, вот только принимать он будет самых известных гостей страны – пять звездных детективов шоу, а также шесть удивительных участников, которые искусно замаскировались в оригинальных образах.

Владимир Остапчук Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Теперь называйте меня мсье Остапчук, потому что я – метрдотель этого прекрасного гранд-отеля "Маска". У нас только исключительный сервис, звездные гости и перипетии, которым позавидуют сценаристы оскаровских картин, – интригует ведущий Владимир Остапчук. – В субботу я уже пятый раз проведу вас в место, где происходит зрелище мирового уровня. И кто знает, возможно, именно во время этого эфира я расскажу вам некоторые внутренние секреты и слухи, которые собрал за кулисами нашего гипершоу"

В пятом выпуске масштабного шоу телеканала "Украина" зрители увидят новые выступления участников группы А, среди которых яркое Солнце, романтический Дракон, зажигательная Коза, трогательное Жабеня, соблазнительная Роза и эпатажный Сом. С какого героя снимут маску на этой неделе?

Смотрите новый выпуск самого загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в субботу, 20 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее Оля Полякова назвала своего фаворита в шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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