Влад Яма заплакал на похоронах Григория Чапкиса: Это человек с большой буквы, это маэстро

Сегодня в Киеве проходит прощание с легендарным хореографом и танцором Григорием Чапкисом. На похороны пришли близкие хореографа, а также его друзья и знаменитые коллеги

Влад Яма попрощался с Григорием Чапкисом Фото: Сегодня

Сегодня в Национальной филармонии Украины проходит прощание с Григорием Чапкисом, который ушел из жизни 13 июня этого года. Среди тех, кто пришел проститься с легендой, его коллега хореограф Влад Яма. Танцор не сдерживал слез, когда произносил прощальные слова.

Влад Яма и Григорий Чапкис работали вместе на протяжении многих лет. По словам танцора, у Чапкиса всегда горели глаза, вне зависимости от того, находился он на паркете или нет.

"Я не брал у него танцевальных уроков, но по жизни мне хотелось бы считать себя его учеником. Каждый раз, когда мы общались, я удивлялся, как у него горят глаза на паркете, вне паркета. Я так не умею, но хочу. Мы знакомы было около 15 лет. Это человек с большой буквы, это маэстро. Любил танец, любил жизнь", – сказал Влад Яма, передает ТСН.

На церемонии прощания каждый желающий может поделиться своими воспоминаниями о хореографе и соболезнованиями в книге памяти. Влад Яма тоже оставил свое послание там. На основе этой книги вскоре издадут сборник воспоминаний о Григории Чапкисе.

Влад Яма на прощании с Григорием Чапкисом Фото: Сегодня

Также Влад Яма добавил, что когда он танцевал, всегда ощущал, что оценка Чапкиса была лучше, чем его выступление. Это то, что придавало Владу Яме сил во время танца.

Ранее супруга сына хореографа, Грега Чапкиса публично призналась ему в любви.

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