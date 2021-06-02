Ексдружина Віктора Павліка назвала свій головний страх після того, як дізналася про зради співака

Віктор Павлік та Лариса Созаєва прожили разом 25 років. Артист розлучився з дружиною заради Катерини Репяхової, яка молодша за нього на 28 років

Віктор Павлік та Лариса Созаева Фото: instagram.com/viktorpavlik, facebook.com/Лора-Созаева

Не так давно Віктор Павлік відзначив першу річницю весілля зі своєю дружиною Катериною Репяховою, яка молодша за нього на 28 років. Відомо, що їхній роман почався, коли артист ще був у шлюбі з Ларисою Созаєвою. Через якийсь час після розлучення ексдружина артиста вирішила у себе в Facebook розповісти, чого боялася, після того як дізналася про роман чоловіка і його концертної директорки.

"Коли я дізналася, що у мого чоловіка є коханка, земля пішла з-під ніг. Стало дуже страшно, що залишуся одна, що я некрасива, стара і як жінка нікому не буду потрібна... Зморшки, яких я не помічала, раптом стали величезними – так мозок перебільшував всі мої негативні думки і почуття. І я вирішила "почудити наостанок" – зробити фотосесію. і подивившись на результат, побачила себе з боку – красивою, пустотливою дівчинкою-жінкою, головне – що подобалася сама собі! З цього і почалося моє психологічне зцілення і розуміння, що все починається із себе!" – написала Лариса Созаєва.

Ексдружина Віктора Павліка розповіла, чого боялася після розлучення з чоловіком Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Нагадаємо, раніше ексдружина співака зізнавалася, що жити з Віктором Павліком було важко. Щоб краще це зрозуміти, вона порекомендувала подивитися фільм "Дружина", який вийшов у 2017 році.

Лариса Созаєва і Віктор Павлік прожили в шлюбі 25 років. У них був спільний син Павло, який помер у минулому році.

Віктор Павлик з Лорою Созаевой і сином Павлом Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Віктор Павлик з Лорою Созаевой і сином Павлом Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Зазначимо, недавно нинішня дружина Віктора Павліка сказала, що свої питання, крім кредиту, колишня дружина артиста Лора Созаєва повинна вирішувати сама. Лариса Созаєва відреагувала на слова Катерини Репяхової.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Віктор Павлік прокоментував теми про нього, які активно обговорюються:

Раніше Віктор Павлік присвятив своєму покійному синові зворушливу пісню.

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