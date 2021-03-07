Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Вєрка Сердючка з мамою стали новими ведучими "Орла і решки" (фото)

Сьогодні, 15:17

Андрій Данилко та Інна Білоконь з'являться в ювілейному сезоні тревел-шоу

Судячи з усього, новий сезон тревел-шоу "Орел і решка", крім повернення Регіни Тодоренко, готує глядачам ще один сюрприз. Виявляється, у програмі з'являться Андрій Данилко та Інна Білоконь. Однак чи будуть вони самими собою або ж постануть в образах Вєрки Сердючки та мами – залишається загадкою.

Нагадуємо, що вже завтра ми будемо святкувати 8 Березня. А це означає, що у вас уже підготовлені подарунки для коханих жінок. Якщо ні, то терміново шукайте класні ідеї в нашому календарі весняних свят.

В Instagram-акаунті Вєрки Сердючки з'явилося фото, на якому Андрій Данилко в гримі – на передньому плані. Позаду нього – продюсер шоу "Орла і решки", а також Інна Білоконь.

Фото: instagram.com/v_serduchka

"Зйомка програми "Орел і решка" закінчена", – підписав чорно-білий кадр Данилко.

Читайте також:
Учасниця "Маски" змусила плакати Андрія Данилка

У коментарях своє захоплення висловили шанувальники артиста: "Клас! Це буде бомба", "Ого, останнім часом нічого так не чекав, як "Орла і решку" з вашою участю!"," Чекаємо з нетерпінням". А ексведучий шоу Андрій Бєдняков написав: "Колись і я так сказав, Михайловичу".

Раніше повідомляли, що колишні ведучі "Орла і решки" Астровська та Лаврентьєв одружилися.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Андрій Данилко заклав свою квартиру на Хрещатику через шоу "Маска" Андрій Данилко заявив, що через шоу "Маска" має намір звернутися до лікаря VERKA SERDUCHKA випустила новий мініальбом Sexy
Вєрка Сердючка Андрій Данилко Орел і решка
Реклама

Новини партнерів

Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Каминская в одном боди показала все свои прелести

Популярні статті

Сьогодні, 15:29Фаново

Вірші на 8 Березня: короткі й оригінальні смс

Сьогодні, 10:21Events

Яскраві листівки з 8 Березня-2021: привітання, вірші і картинки

Вчора, 22:57Зірково

Троянда на шоу "Маска" виявилася відомою співачкою (відео)

Вчора, 21:21Зірково

На шоу "Маска" розкрили Махаона, який всіх довів до сказу

Вчора, 13:04Смачно

Як приготувати салат "Фіалки" на 8 Березня

Вчора, 07:10Events

Привітання з 8 Березня в прозі: найкрасивіші тексти і листівки

5 березняЗірково

Олександр Пономарьов розповів, як приховував від Винника та DZIDZIO свою участь в "Масці"

5 березняСмачно

Салат "Мімоза": класичний рецепт на 8 Березня з сардинами

5 березняEvents

Вітання з 8 Березня: картинки, листівки та вірші

5 березняЗірково

Ані Лорак вперше з'явилася на публіці разом з колишнім чоловіком після розлучення: фото

5 березняЗірково

8 фільмів про сильних жінок, які надихають

5 березняСмачно

Начинки для млинців: 5 солодких варіантів на Масницю

5 березняСмачно

Рецепт на 8 Березня: торт "Наполеон" із заварним кремом

5 березняФаново

Привітання з прийдешнім 8 Березня: красиві вірші та SMS

5 березняЗірково

"А тобі по**й": DOROFEEVA випустила трек з матами про нерозділене кохання

5 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 5 березня: Близнят чекає сюрприз, а Левам варто замислитися

Новини партнерів

Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Обзавидуешся: 54-летняя Сальма Хайек сфотографировалась в бикини
Обзавидуешся: 54-летняя Сальма Хайек сфотографировалась в бикини
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой
Финансовый прорыв. Какие знаки зодиака разбогатеют в 2021 году
Финансовый прорыв. Какие знаки зодиака разбогатеют в 2021 году
155-кілограмова модель Тесс Голлідей похизувалася фігурою
155-кілограмова модель Тесс Голлідей похизувалася фігурою

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти