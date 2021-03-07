Вєрка Сердючка з мамою стали новими ведучими "Орла і решки" (фото)

Андрій Данилко та Інна Білоконь з'являться в ювілейному сезоні тревел-шоу

Судячи з усього, новий сезон тревел-шоу "Орел і решка", крім повернення Регіни Тодоренко, готує глядачам ще один сюрприз. Виявляється, у програмі з'являться Андрій Данилко та Інна Білоконь. Однак чи будуть вони самими собою або ж постануть в образах Вєрки Сердючки та мами – залишається загадкою.

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В Instagram-акаунті Вєрки Сердючки з'явилося фото, на якому Андрій Данилко в гримі – на передньому плані. Позаду нього – продюсер шоу "Орла і решки", а також Інна Білоконь.

Фото: instagram.com/v_serduchka

"Зйомка програми "Орел і решка" закінчена", – підписав чорно-білий кадр Данилко.

У коментарях своє захоплення висловили шанувальники артиста: "Клас! Це буде бомба", "Ого, останнім часом нічого так не чекав, як "Орла і решку" з вашою участю!"," Чекаємо з нетерпінням". А ексведучий шоу Андрій Бєдняков написав: "Колись і я так сказав, Михайловичу".

Раніше повідомляли, що колишні ведучі "Орла і решки" Астровська та Лаврентьєв одружилися.

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