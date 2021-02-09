Андрій Данилко заявив, що через шоу "Маска" має намір звернутися до лікаря

Зоряний детектив розповів про наслідки участі в проекті

У третьому епізоді шоу "Маска", який вийшов минулої суботи на телеканалі "Україна", таємничі учасники ще більше заплутали глядачів. Але якщо стосовно одних героїв у зіркових детективів є версії, хто із знаменитостей може ховатися під масками, то інші – абсолютна загадка.

У новому випуску гіпершоу "Маска" виступили виступили 7 неймовірних учасників, які вражали глядачів своїми талантами. Шляхом голосування у студії було визначено двох номінантів, один з яких повинен покинути проєкт, розсекретивши свою особу. Ними стали романтична Троянда і кокетлива Лисиця. Думки детективів щодо того, хто повинен зняти маску, розділились.

Троянда і Лисиця

Фото: телеканал "Україна"

"Я б Лисицю роздягнув, зняв би з неї (маску – ред.). Я взагалі не знаю, хто це", – зазначив Андрій Данилко. Схоже, що глядачі прислухалися до побажання артиста, і проголосували за те, щоб себе розсекретила саме Лисиця.

Справжнім сюрпризом для всіх стало те, що в цьому образі замаскувалось зовсім не співачка, а хореографка і танцівниця Олена Шоптенко.

Олена Шоптенко

Фото: телеканал "Україна"

Данилко зазначив: ніколи б не подумав, що Олена може так співати. Загадкові маски остаточно його заплутали. Артист навіть зізнався, що через постійні роздуми щодо того, які зірки можуть критись у цих дивовижних образах, рано чи пізно йому знадобиться допомога професіонала.

"Друзі, я напевно зараз звернуся до лікаря, бо весь тиждень я сидів і думав про ці маски. Ніколи не міг подумати, що я так "увімкнусь". Мені реально цікаво!" – зізнався Андрій Данилко.

Андрій Данилко

Фото: телеканал "Україна"

А ще він розповів, що з радістю взяв би участь у проєкті в ролі знаменитості під маскою. "Мені б там, мабуть, було ще цікавіше. Я так би міняв голоси! Але ніхто не пропонував", – поділився зірковий детектив шоу "Маска".

Дивіться найзірковіше та найзагадковіше на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".

раніше Олена Шоптенко зізналась, чому в шоу "Маска" їй дістався костюм Лисиці .

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