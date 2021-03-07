Верка Сердючка с мамой стали новыми ведущими "Орел и решка" (фото)
Андрей Данилко и Инна Белоконь появятся в юбилейном сезоне тревел-шоу
Судя по всему, новый сезон тревел-шоу "Орел и решка", помимо возвращения Регины Тодоренко, готовит зрителям еще один сюрприз. Оказывается, в программе появятся Андрей Данилко и Инна Белоконь. Но будут они сами собой, либо же предстанут в образах Верки Сердючки и мамы – остается загадкой.
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В Instagram-аккаунте Верки Сердючки появилось фото, на котором Андрей Данилко в гриме сидит на переднем плане. Сзади него находятся продюсер шоу "Орел и решка", а также Инна Белоконь.
"Съемка программы "Орел и решка" закончена", – подписал черно-белый кадр Данилко.
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В комментариях свой восторг выразили поклонники артиста: "Класс! Это будет бомба", "Ого, в последнее время ничего так не ждал, как "Орел и решка" с вашим участием!", "Ждем с нетерпением". А экс-ведущий шоу Андрей Бедняков написал: "Когда-то и я так сказал, Михайлович".
Ранее сообщалось, что бывшие ведущие "Орла и решки" Астровская и Лаврентьев поженились.
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