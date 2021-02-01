Ексведучі "Орла і решки" Астровська і Лаврентьєв одружилися: фото

Пара узаконила свої стосунки в Москві

Колишні ведучі передачі "Орел і решка" Аліна Астровська та Антон Лаврентьєв офіційно стали чоловіком і дружиною. Пара розписалася в одному із РАГСів Москви. Радісною подією вони поділилися в Instagram.

Аліна опублікувала в Instastories серію фото і відео, на яких вони з Антоном позують на тлі РАГСу. На торжестві були їхні рідні, друзі та навіть домашній улюбленець – мінібультер'єр на прізвисько Білий Вірш.

Фото: instagram.com/alina_astrovskaya_

Аліна Астровська народилася в Донецьку, вчилася в Київському національному університеті культури і мистецтв, брала участь в українській "Фабриці зірок-3", була учасницею гурту Real O. Вела шоу "Орел і решка", брала участь в російських вокальних телешоу.

Аліна двічі була заміжня. Перший шлюб, із футболістом Євгеном Бредуном, розпався через три роки. З 2016 року була одружена з українським бізнесменом на ім'я Ігор, з яким прожила два роки.

У 2019 ЗМІ повідомили про весілля Аліни з Антоном Лаврентьєвим, однак тоді пара тільки заручилася. Антон Лаврентьєв – російський музикант і телеведучий. Вів проєкт "Орел і решка. Шопінг". Одружений не був.

Аліна Астровська та Антон Лаврентьєв Фото: instagram.com/alina_astrovskaya_

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