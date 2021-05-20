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Ведучий ток-шоу Говорить Україна Олексій Суханов зробив фото у своїй першій вишиванці

Сьогодні, 19:27

Олексій позував у стильній вишиванці темно-синього кольору з довгими рукавами. Вбрання створила відома українська дизайнерка Юлія Магдич

Олексій Суханов у вишиванці
Олексій Суханов у вишиванці
Фото: прес-служба

Ведучий соціального ток-шоу "Говорить Україна", яке виходить у будні на телеканалі "Україна", Олексій Суханов відзначив день вишиванки в образі від відомого українського дизайнера.

Ведучий телеканалу "Україна" Олексій Суханов поділився зі своїми підписниками в Instagram фото, на яких позує у своїй першій вишиванці.

"Немає жодної країни без традицій, історії та без поважного, ніжного ставлення до них. З Днем вишиванки, друзі! Миру Україні, злагоди кожній родині, перемог усім нам!" – підписав фото Олексій Суханов, особисто подякувавши автору сорочки.

Прихильники ведучого оцінили його вбрання і засипали компліментами, зазначивши, що традиційне українське вбрання Олексію дуже пасує.

Раніше ми показали найстильніші образи українських зірок у вишиванках.

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