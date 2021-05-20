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"Рідкий термінатор" одягнув вишиванку

Сьогодні, 18:15

Вишита сорочка – це не просто елемент традиційних етнічних костюмів, а справжній символ національної ідентичності українського народу – його код, що зберігається в узорах

У третій четвер травня українці по всьому світу відзначають День вишиванки. Цьогоріч вже уп’ятнадцяте.

На сьогодні вишиванка є нашим національним брендом, який знають далеко за межами України. Чимала заслуга в цьому належить представникам культури й кіно. Одяг з елементами вишивки можна побачити в роботах класиків українського кінематографа, але сучасні режисери теж не забувають віддати данину поваги одному з найдавніших символів української нації.

Раніше ми розповідали про зарубіжні фільми, в яких актори вбиралися у вишиванку, а тепер пропонуємо отримати насолоду від вітчизняних, які доступні до перегляду за передплатою на OLL.TV.

"Тіні забутих предків"

"Тіні забутих предків"
"Тіні забутих предків"
Фото: kino-teatr.ua

Шедевр українського режисера Сергія Параджанова, знятий за мотивами повісті Михайла Коцюбинського. Фільм розповідає про чисту і світлу любов простого хлопця Івана і дівчини Марічки, яких розділяє непримиренна ворожнеча їхніх родичів...

"Тіні забутих предків"
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"Захар Беркут"

Американо-український художній фільм режисерів Ахтема Сеітаблаєва і Джона Вінна є екранізацією однойменної історичної повісті Івана Франка. Одну з головних ролей здобув актор Роберт Патрік, що зіграв всесвітньо відомого термінатора Т-1000 ("Рідкий метал"). Дія фільму відбувається в Карпатах середини XIII століття. Невелике мисливське поселення виявляється між молотом і ковадлом: вони змушені протистояти силам боярина Тугара Вовка і монгольської орди під командуванням хана Бурунди. Нечисленним поселенцям муситимуть піти на хитрість, щоб здолати і монголів, і боярина, який їх зрадив.

"Захар Беркут"
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"Мої думки тихі"

Молодий звукорежисер-фрілансер Вадим вирушає до Закарпаття, щоб записати спів міфічного "рахівського крижня", який нібито співає лише один раз на рік. Успіх допоможе хлопцю змінити життя і навіть отримати робочу візу в Канаді. Складності додає те, що птах живе в забороненій зоні між Україною і Румунією, а допомагати юнакові буде його рідна мати...

"Мої думки тихі"
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