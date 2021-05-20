Українські зірки в День вишиванки хизуються своїми вбраннями. Ми обрали найстильніших

Подивіться на оригінальні вишиванки Лілії Ребрик, Камалії, Тараса Тополі, а також команди "Дизель шоу"

Лілія Ребрик та Камалія разом з сім'єю у вишиванках Фото: Сьогодні, instagram.com/liliia.rebrik, instagram.com/kamaliyaofficial

20 травня відзначаємо День вишиванки! Багато українських знаменитостей хизується своїми найкращими вбраннями. Найпопулярніший, звичайно ж, класичний стиль, але знайшлися й ті, хто вирішив трохи поекспериментувати з кольором та орнаментами.

Life Сьогодні звертає вашу увагу на найефектніші образи українських зірок.

Актриса і телеведуча Лілія Ребрик з'явилася у вишиванці з насиченим фіолетовим орнаментом.

Співачка Ірина Федишин у червоному піджаку.

Музикант Тарас Тополя "засвітився" на тлі київських пейзажів.

Актори "Дизель шоу" – один кращий за іншого.

Співачка Камалія з чоловіком і дітьми.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться у нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Окрім того, раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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