Українські зірки в День вишиванки хизуються своїми вбраннями. Ми обрали найстильніших
Подивіться на оригінальні вишиванки Лілії Ребрик, Камалії, Тараса Тополі, а також команди "Дизель шоу"
20 травня відзначаємо День вишиванки! Багато українських знаменитостей хизується своїми найкращими вбраннями. Найпопулярніший, звичайно ж, класичний стиль, але знайшлися й ті, хто вирішив трохи поекспериментувати з кольором та орнаментами.
Life Сьогодні звертає вашу увагу на найефектніші образи українських зірок.
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Актриса і телеведуча Лілія Ребрик з'явилася у вишиванці з насиченим фіолетовим орнаментом.
Співачка Ірина Федишин у червоному піджаку.
Музикант Тарас Тополя "засвітився" на тлі київських пейзажів.
Актори "Дизель шоу" – один кращий за іншого.
Співачка Камалія з чоловіком і дітьми.
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Окрім того, раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.
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