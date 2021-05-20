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Володимир і Олена Зеленська у парних образах до Дня вишиванки

Сьогодні, 15:08

Виявляється, у їхніх вбраннях закладений особливий зміст

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Українські зірки і публічні особи продовжують ділитися яскравими образами до Дня вишиванки. Свої вбрання показала і родина Зеленських. Цього року президент і перша леді з'явилися у вишиванках бренду ARTEMKLIMCHUK з вишивкою Руслана Панчука.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Дизайн з квадратним вирізом каре і чорно-червоним візерунком обраний Оленою Зеленської невипадково. В своєму Instagram перша леді розповіла, що це родзинка Дніпропетровщини, де вони народилися.

Разом зі стильною вишиванкою дружина Володимира Зеленського вдягнула спідницю-олівець глибокого червоного відтінку. Також її образ доповнили круглі золотисті сережки і сет із перлинних прикрас.

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Зауважимо, що Олена Зеленська не вперше надає перевагу одягу дизайнера Артема Климчука. Саме він працював над її образом для інавгурації президента, а також до Дня незалежності в минулому році.

Бренд ARTEMKLIMCHUK одягає й інших відомих українок – Тіну Кароль, Катерину Кухар і Надю Дорофєєву.

Ви ще встигаєте скласти свій трендовий образ до Дня вишиванки. Ось 10 готових ідей.

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