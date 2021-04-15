Вдівець Легкоступової озвучив загальну суму її боргів: Майно доведеться продати

Юрій Фірсов розповів про безліч кредитів покійної Валентини Легкоступової які йому доведеться погасити

Якщо раніше вдівець Валентини Легкоступової Юрій Фірсов збирався продавати спадок співачки , то тепер заговорив про багатомільйонні борги виконавиці хіта "Ягода-малина".

Як розповів Фірсов виданню Собеседник, що боргів накопичилося чимало, так як великі покупки артистка робила в кредит.

Валентина Легкоступова Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

"У неї близько чотирьох мільйонів рублів боргу (108 тисяч гривень). Щось з майна, звичайно, доведеться продати. Можна було б машину. Але вона не вирішить всієї проблеми. Машина коштує два мільйони шістсот тисяч рублів. Напевно, доведеться продавати і квартиру, щоб роздати все за Валентину ", – поділився третій чоловік покійної співачки.

Ще у Легкоступової залишився борг за навчання сина в інституті. Також за нею числяться невиплати по мікропозикам.

"Вона вся закредитована була. Зараз в поштову скриньку приходять папери, що потрібно сплатити заборгованість ", – розповів Юрій Фірсов.

Раніше стало відомо, чому насправді померла Валентина Легкоступова.

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