Вдівець Легкоступової вирішив продати спадок співачки, яку оцінили в 38 мільйонів гривень

Юрій Фірсов хоче продати частину квартири Валентини Легкоступова

Боротьба за спадок співачки Валентини Легкоступовий, якй оцінили в 38 мільйонів гривень триває , А точніше зараз за квартиру. Про це повідомляє П'ятий канал.

Яхтсмен Юрій Фірсов заявив, що має право займати чверть московської квартири, яку оцінили в 100 мільйонів рублів (38 мільйонів гривень -прім.ред). Зараз чоловік уже переїхав в апартаменти і змінив замки, щоб інші спадкоємці, діти Легкоступова і мама артистки, не змогли потрапити. Фірсов заявив, що родичі співачки вивезли з квартири частина майна, яке йому належить.

Також він розповів, що навів порядок в квартирі за 120 тисяч рублів (45 тисяч гривень – прим, ред). За словами яхтсмена, в квартирі не було електрики, протікала сантехніка. Третій чоловік Легкоступова зазначив, що позбувся боргів за комунальні послуги.

Валентина Легкоступова і Юрій Фірсов Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Але Юрій Фірсов зізнався, що не збирається жити цій квартирі і думає про продаж житла. Якщо родичі виконавиці хіта "Ягода-малина" виплатять йому суму, яку він витратив на квартиру, він готовий з'їхати.

"Квартира буде продаватися. Я тут жити не збираюся. Я повинен повернути собі хоча б те, що зникло з цього будинку ", – сказав вдівець Легкоступова.

Варто зазначити, раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що за ту частину, яка належить Юрію Фірсову він може отримати 12,5 мільйона рублів (близько 4.5 мільйона гривень – прим.ред).

Нещодавно ми розповідали, що батьки Жанни Фріске вирішили продати квартиру дочки.

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