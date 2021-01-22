Дочці Валентини Легкоступової загрожує кримінальне покарання за розвіювання праху артистки – ЗМІ

Скандали в сім'ї Легкоступової тривають

Родичі Валентини Легкоступової ще не встигли поділити спадщину , але тепер їм доведеться вирішувати інші проблема. У дочки співачки Анетти Бриль можуть виникнути проблеми через те, що вона розвіяла прах матері. Про це повідомляють "Дни.ру "

Після того, як рідні і близькі попрощалися з Легкоступова в траурному залі Троєкурівського кладовища , її кремували. Прах виконавиці хіта "Ягода-малина" був розділений на дві частини. Одну було вирішено поховати на Троєкуровському кладовищі, а другу частину – розвіяти. Чоловік співачки Юрій Фіров говорив, що артистка хотіла, щоб її прах розвіяли на Танеріфе. Дочка Легкоступова не погодилась віддати останки матері її вдівцю і розвіяла частину її праху над Чорним морем.

Валентина Легкоступова з дочкою Фото: instagram.com/anetta_bril

Але з'ясувалося, що у Анетті Бриль можуть виникнути проблеми через те, що вона розвіяла прах Валентини Легкоступової. Повідомляється, що дочці зірки може загрожувати штраф в розмірі заробітної плати за три місяці, виправні роботи або арешт на строк до трьох місяці.

"Якщо Легкоступова дійсно хотіла, щоб її прах був розвіяний, то цей факт повинен бути зафіксований в нотаріально завіреному заповіті або підтверджений кількома свідками. В іншому випадку дії родичів можуть бути кваліфіковані як порушення ст. 244 КК РФ "Наруга над тілами померлих і місцями їх поховання", – повідомляють ЗМІ.

Не виключено, що нові обставини виникли через те, що 14 лютого родичі співачки вже можуть вступати в спадок.

Раніше ми розповідали, що родичі Валентини Легкоступової звинувачували її чоловіка в побитті співачки.

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