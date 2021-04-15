Вдовец Легкоступовой озвучил общую сумму ее долгов: Имущество придется продать

Юрий Фирсов рассказал о множестве кредитов покойной Валентины Легкоступовой, которые ему придется погасить

Если раньше вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов собирался продавать наследство певицы, то теперь заговорил о многомиллионных долгах исполнительницы хита "Ягода-малина".

Как рассказал Фирсов изданию Собеседник, что долгов накопилось немало, так как крупные покупки артистка делала в кредит.

Валентина Легкоступова Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

"У нее около четырех миллионов рублей долга (108 тысяч гривен). Что-то из имущества, естественно, придется продать. Можно было бы машину. Но она не решит всей проблемы. Машина стоит два миллиона шестьсот тысяч рублей. Наверное, придется продавать и квартиру, чтобы раздать все за Валентину", – поделился третий супруг покойной певицы.

Еще у Легкоступовой остался долг за обучение сына в институте. Также за ней числятся невыплаты по микрозаймам.

"Она вся закредитована была. Сейчас в почтовый ящик приходят бумаги, что нужно оплатить задолженность", – рассказал Юрий Фирсов.

Ранее стало известно, почему на самом деле умерла Валентина Легкоступова.

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