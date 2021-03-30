Внучка Гурченко зробила заяву про суди зі своїм батьком за багатомільйонний спадок бабусі

Суди тривають вже кілька років

Сьогодні виповнюється десять років, як померла актриса і співачка Людмила Гурченко. Через стільки років рідні не змогли поділити спадщину артистки. До сих пір йдуть суди. Про це розповіла єдина внучка Людмили Гурченко Олена Корольова виданню "Дни.ру".

Спочатку декілька квартир актриси повністю відійшли дочці Гурченко, а після її смерті спадщина дісталася внучці артистки. Але потім батько Корольовою вирішив відсудити частки у власної дочки. І ось уже кілька років внучка Гурченко судитися з батьком за спадок бабусі.

Олена Корольова і Людмила Гурченко Олена Корольова і Людмила Гурченко Фото: Instagram, Скріншот з YouTube

"Я хочу по суду отримати квартиру, в якій живу, ще одну квартиру, яка належала мамі і ту саму дачу, в якій збираюся відкрити меморіальний музей", – сказала Олена Корольова.

Зазначимо, що в спадок Людмила Гурченко залишила заміський будинок і дві квартири, які оцінили в 40 мільйонів рублів (14 мільйонів гривень – прим.ред).

Раніше ми розповідали, що родичі Валентини Легкоступова не можуть поділити спадщину.

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