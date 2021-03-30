Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Внучка Гурченко зробила заяву про суди зі своїм батьком за багатомільйонний спадок бабусі

Сьогодні, 19:55

Суди тривають вже кілька років

Сьогодні виповнюється десять років, як померла актриса і співачка Людмила Гурченко. Через стільки років рідні не змогли поділити спадщину артистки. До сих пір йдуть суди. Про це розповіла єдина внучка Людмили Гурченко Олена Корольова виданню "Дни.ру".

Спочатку декілька квартир актриси повністю відійшли дочці Гурченко, а після її смерті спадщина дісталася внучці артистки. Але потім батько Корольовою вирішив відсудити частки у власної дочки. І ось уже кілька років внучка Гурченко судитися з батьком за спадок бабусі.

Олена Корольова і Людмила Гурченко
Олена Корольова і Людмила Гурченко
Олена Корольова і Людмила Гурченко
Фото: Instagram, Скріншот з YouTube

"Я хочу по суду отримати квартиру, в якій живу, ще одну квартиру, яка належала мамі і ту саму дачу, в якій збираюся відкрити меморіальний музей", – сказала Олена Корольова.

Зазначимо, що в спадок Людмила Гурченко залишила заміський будинок і дві квартири, які оцінили в 40 мільйонів рублів (14 мільйонів гривень – прим.ред).

Раніше ми розповідали, що родичі Валентини Легкоступова не можуть поділити спадщину.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Людмила Гурченко намагалася накласти на себе руки - подробиці Спадок виконавиці "Ягода малина" оцінили в 38 мільйонів гривень
спадок Людмила Гурченко
Реклама

Новини партнерів

Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе

Популярні статті

Сьогодні, 20:21Events

Веселі жарти, розіграші та приколи на 1 квітня

Сьогодні, 11:14Events

З Теплим Олексієм: гарячі привітання, яскраві листівки та вірші

Сьогодні, 05:05Психо

Гороскоп на сьогодні 30 березня для всіх знаків зодіаку: Риби, настав ваш день!

Сьогодні, 05:05Events

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Вчора, 21:50Events

Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

Вчора, 17:26Зірково

"Ді Капріо де?": Ольга Сумська в одному рушнику в душі заспівала хіт з "Титаніка" (відео)

Вчора, 15:24Зірково

Завідувач "Вовчиць": як Олег Винник став викладачем і чому вчить студентів

Вчора, 14:45Зірково

"Пішла по стопах президента": Оля Полякова розлютилася на учасника шоу "Маска" і зламала олівець

Вчора, 13:56Фаново

День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня

Вчора, 12:50Зірково

У Мережі обговорюють зовнішній вигляд сина Наташі Корольової: Він нетрадиційної орієнтації?

Вчора, 12:32Зірково

ЗМІ розкрили вартість двоповерхового особняка Насті Каменських і Потапа (фото)

Вчора, 10:29Смачно

Як приготувати пісний майонез: 5 простих рецептів

Вчора, 09:17Зірково

"Татко прийшов": Дан Балан повернувся на "Голос країни" заради Тіни Кароль

Вчора, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 29 березня для всіх знаків зодіаку: Козероги, запалюйте!

28 березняЗірково

"Захотілося змін": Регіна Тодоренко зробила трендову стрижку вперше за 23 роки

28 березняEvents

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Новини партнерів

Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Кортни Кардашьян вышла в свет в рубашке украинского бренда
Кортни Кардашьян вышла в свет в рубашке украинского бренда
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти