Яма, Зібров і Гордон провели Чапкіса в останню путь. Решта зірок не прийшли

Сьогодні, 18 червня, в Києві пройшла відкрита церемонія прощання з легендарним українським хореографом Григорієм Чапкісом

Прощання з Григорієм Чапкісом Фото: Сьогодні, kp.ua

На церемонії прощання з легендарним хореографом Григорієм Чапкісом було чимало його шанувальників, поруч з труною маестро знаходилися його рідні, але попрощатися з Григорієм Миколайовичем прийшло набагато менше його знаменитих колег, ніж очікувалося.

У Національну філармонію України зі знаменитих українців прибули тільки хореограф Владислав Яма, співак Павло Зібров та журналіст і телеведучий Дмитро Гордон. Вшанувати пам'ять легендарного хореографа також приїжджав президент України Володимир Зеленський.

Влад Яма на прощанні з Григорієм Чапкісом Фото: Сьогодні

Решту колег і відомих учнів Григорія Миколайовича, а також українських знаменитостей, хто був знайомий з хореографом, на траурній церемонії помічено не було.

Павло Зібров. Фото: kp.ua

Не виключено, що вони приїдуть на Байкове кладовище, де о 15:00 поховають Григорія Чапкіса.

Дмитро Гордон. Фото: kp.ua

Зазначимо, що попрощатися з маестро мали змогу всі бажаючі. Церемонія тривала з 11:00 до 13:00. О 13:15 труну з тілом Григорія Чапкіса винесли з Національної філармонії під гучні оплески.

Відомий український хореограф Григорій Чапкіс помер 13 червня. Йому був 91 рік. Григорій Чапкіс помер в лікарні через загострення важкої хвороби і ускладнень після COVID-19. В кінці 2020 року його переніс двостороннє запалення легенів, після якого Чапкіса кілька разів госпіталізували. Тоді танцюрист скаржився, що йому важко дихати і ходити. Ще в лютому Григорій Чапкіс знаходився в реанімації Київської міської клінічної лікарні. Григорія Миколайовича госпіталізували в ніч на 9 лютого.

Нагадаємо, що син Григорія Чапкіса Грег прилетів попрощатися з батьком з США. Раніше Грег Чапкіс заявив, що буде продовжувати справу батька зі своїми синами.

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