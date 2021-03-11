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В Україні створюють велику космічну станцію!

Сьогодні, 19:07

У цьому місяці стартували зйомки міжнародного серіалу "Інфініті"

В Україні почалися зйомки англомовного мінісеріалу про космос "Інфініті" для французького телеканалу Canal +. Детективний серіал буде складатися з шести епізодів, і в ньому знімаються як закордонні, так і вітчизняні актори. Виробництвом займаються відома французька компанія Federation Entertainment і Apple Tree Vision, які як раз нещодавно закінчили в Україні зйомки бойовика "Останній найманець" з Жан-Клодом Ван Даммом в головній ролі.

Деталі сюжету досі тримаються в секреті, а фото і відео зі знімального майданчика також недоступні до показу. Але деякими цікавими деталями поділилися продюсер серіалу Жан-Шарль Леві ("Сімейне пограбування з Жаном Рено) і засновник Star Media Влад Ряшин під час пресконференції в Укрінформ, 11 березня.

Серіал "Інфініті", скріншот YouTube

"Головна фішка цього серіалу в тому, що ми створюємо в Україні міжнародну космічну станцію, яка залишиться тут як декорація і ми будемо її використовувати для наших подальших проєктів", – сказав Жан-Шарль Леві.

Відомо, що дія сюжету розгортатиметься на космічній станції, де відбудеться надзвичайна подія. Паралельна лінія сюжету покаже розслідування детективів, і в підсумку всі ці події виявляться пов'язаними.

Крім того, в цьому серіалі команда проєкту планує отримати рібейтів – це значить, що частина витраченого бюджету на зйомки в Україні будуть відшкодовані. Крім України, фільмування ще пройдуть в Казахстані на полігоні Байнокур і в Парижі.

Раніше продюсер популярного серіалу "Громада" розповів про зйомки в пандемію.

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